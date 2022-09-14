В МОК продолжают искать решение проблемы недопуска россиян к соревнованиям

В среду состоялось онлайн-заседание с участием президента МОК Томаса Баха, комиссии спортсменов МОК и членов комиссий спортсменов национальных олимпийских комитетов. В беседе приняла участие председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая. По словам Позднякова, на заседании обсуждались вопросы по организации работы МОК в условиях мирового экономического кризиса, стратегии деятельности МОК в соответствии с принципами ООН по защите прав человека, деятельность комиссии спортсменов МОК. Также было уделено внимание отстранению спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований и необходимости защиты олимпийских ценностей.

«Двукратная олимпийская чемпионка (Софья Великая) аргументированно и последовательно озвучила позицию сообщества российских атлетов, особо подчеркнув тот факт, что недопуск спортсменов к соревнованиям негативно сказывается не только на тех, кто оказался под санкциями, но и на всем мировом спорте и на целостности олимпийского движения. Участники заседания со стороны МОК в ответ заверили, что продолжают искать решение проблемы и поддерживают необходимые контакты с российской стороной», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что об итогах заседания Великая расскажет на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР.