В Олимпийском комитете США считают неизбежным возвращение россиян на международные старты

ТАСС, 15 сентября. Глава Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс считает неизбежным возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Комментарий Лайонс в четверг приводит Reuters.
28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, некоторые федерации разрешили участие российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.
«Мы знаем, что МОК начинает думать о том, есть ли “путь назад” для российских спортсменов. Они начинают обращаться ко всем заинтересованным сторонам, чтобы получить информацию по этой теме. Я думаю, неизбежно возникнет желание, чтобы спортсмены из России вернулись и принимали участие в соревнованиях. Но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит определить», — сказала Лайонс.
8 сентября исполком МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов, их отстранение от международных соревнований в связи с событиями на Украине организация считает «защитной мерой», направленной на предотвращение политизации спорта.