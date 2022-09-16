В Олимпийском комитете США считают неизбежным возвращение россиян на международные старты

«Мы знаем, что МОК начинает думать о том, есть ли “путь назад” для российских спортсменов. Они начинают обращаться ко всем заинтересованным сторонам, чтобы получить информацию по этой теме. Я думаю, неизбежно возникнет желание, чтобы спортсмены из России вернулись и принимали участие в соревнованиях. Но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит определить», — сказала Лайонс.