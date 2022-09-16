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09:25 (мск), источник: ТАСС

В Олимпийском комитете США считают неизбежным возвращение россиян на международные старты

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 15 сентября. Глава Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс считает неизбежным возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Комментарий Лайонс в четверг приводит Reuters.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, некоторые федерации разрешили участие российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

«Мы знаем, что МОК начинает думать о том, есть ли “путь назад” для российских спортсменов. Они начинают обращаться ко всем заинтересованным сторонам, чтобы получить информацию по этой теме. Я думаю, неизбежно возникнет желание, чтобы спортсмены из России вернулись и принимали участие в соревнованиях. Но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит определить», — сказала Лайонс.

8 сентября исполком МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов, их отстранение от международных соревнований в связи с событиями на Украине организация считает «защитной мерой», направленной на предотвращение политизации спорта.

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