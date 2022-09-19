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20:07 (мск), источник: Sport24

Губерниев: «Призываю всех готовиться, что ближайшие две Олимпиады мы пропустим»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев убежден в том, что российских спортсменов не допустят к участию в ближайших Олимпийских играх.

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Источник: РИА "Новости"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев убежден в том, что российских спортсменов не допустят к участию в ближайших Олимпийских играх.

Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже. ближайшие зимние Игры состоятся в 2026 году в Италии.

«Я не вижу выхода из ситуации. В этом смысле я не пессимист, а реалист. Удивляют люди, которые ждут, что что-то произойдет. Якобы не может такого быть, что нас отстранят надолго. Но я уверен, что никто нас никуда не вернет в ближайшее время. На чемпионате мира по водным видам спорта те же синхронистки спокойно разыграли медали без нас и были счастливы. Никто не спрашивал, почему не было русских.

Кто-то отдельно что-то говорит, но наверху ничего не происходит. В этом смысле я считаю, что это надолго, и призываю всех готовиться к тому, что ближайшие две Олимпиады мы пропустим. Это время российские спортсмены проведут вдалеке от Франции и Италии», — приводит слова Губерниева «РИА Новости».

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