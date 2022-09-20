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18:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Винер высказалась об идее создать независимую от МОК организацию

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Председатель спортивного совета Российско-китайского комитета дружбы Ирина Винер высказалась об идее создать российско-китайскую организацию, независимую от Международного олимпийского комитета (МОК).

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Источник: РИА "Новости"

Первое заседание совета по здоровому образу жизни Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития состоялось 19 сентября в Дипломатической академии МИД России.

«Мы готовы вести переговоры с Китаем о том, чтобы проводить различные мероприятия от совместных сборов до соревнований. Как сказали наши лидеры Си Цзиньпин и Владимир Путин, теперь мы должны создать организацию по разным видам спорта, независимую от МОК», — сказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Винер, слова которой приводит Telegram-канал ОП РФ.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития — межгосударственная неправительственная организация, созданная руководителями двух стран. Его основной задачей является создание и укрепление связей между Россией и Китаем в спортивно-оздоровительной сфере.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России, другие федерации допустили спортсменов в нейтральном статусе.

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