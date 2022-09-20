«Немыслимо». В Олимпийском комитете Финляндии резко против допуска россиян до турниров
Олимпийский комитет Финляндии провёл заседание правления во вторник, 20 сентября.
Олимпийский комитет Финляндии провёл заседание правления во вторник, 20 сентября.
Председатель Олимпийского комитета, финский политик и мэр Хельсинки Ян Вапаавуори высказался о возможных изменениях в решении не допускать российских и белорусских спортсменов и команд до международных соревнований.
«На наш взгляд, немыслимо, чтобы решение поменялось, когда ничего не изменилось относительного того, что касается ситуации на Украине. В этих вопросах спортивному движению имеет смысл двигаться в том же темпе, что и остальное общество», — приводит слова Вапаавуори Iltalehti.
Отмечается, что мнение правительства страны остаётся тем же: Финляндия будет стремиться повлиять на этот вопрос вместе с другими странами Северной Европы.