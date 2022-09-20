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20 сентября, источник: Чемпионат.com

«Немыслимо». В Олимпийском комитете Финляндии резко против допуска россиян до турниров

Олимпийский комитет Финляндии провёл заседание правления во вторник, 20 сентября.

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Источник: Reuters

Председатель Олимпийского комитета, финский политик и мэр Хельсинки Ян Вапаавуори высказался о возможных изменениях в решении не допускать российских и белорусских спортсменов и команд до международных соревнований.

«На наш взгляд, немыслимо, чтобы решение поменялось, когда ничего не изменилось относительного того, что касается ситуации на Украине. В этих вопросах спортивному движению имеет смысл двигаться в том же темпе, что и остальное общество», — приводит слова Вапаавуори Iltalehti.

Отмечается, что мнение правительства страны остаётся тем же: Финляндия будет стремиться повлиять на этот вопрос вместе с другими странами Северной Европы.

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