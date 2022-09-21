Журова прокомментировала вопрос о частичной мобилизации для спортсменов

«Пока не знаю даже. Это Минобороны будет формировать — кто.. Но в основном спортсмены в офицерских званиях, если они в ЦСКА или “Динамо” были. Кто проходил через спортроты имели военные специальности, значит скорее всего попадают в частичную мобилизацию», — сказала Журова «СЭ».