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12:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Журова прокомментировала вопрос о частичной мобилизации для спортсменов

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о том, кто из спортсменов может быть подвержен частичной мобилизации.

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Источник: РИА "Новости"

«Пока не знаю даже. Это Минобороны будет формировать — кто.. Но в основном спортсмены в офицерских званиях, если они в ЦСКА или “Динамо” были. Кто проходил через спортроты имели военные специальности, значит скорее всего попадают в частичную мобилизацию», — сказала Журова «СЭ».

Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

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