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18:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: спортсменов ЦСКА мобилизуют в последнюю очередь

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Спортсменов, проходящих службу в рядах ЦСКА, планируют мобилизовывать в последнюю очередь, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

«Спортсменам ЦСКА давно было объявлено, что призывать их будут в последних волнах. Не так давно эта информация была подтверждена еще раз», — сказал один из собеседников агентства.

Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

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