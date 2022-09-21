Источник: спортсменов ЦСКА мобилизуют в последнюю очередь
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Спортсменов, проходящих службу в рядах ЦСКА, планируют мобилизовывать в последнюю очередь, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Спортсменов, проходящих службу в рядах ЦСКА, планируют мобилизовывать в последнюю очередь, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.
«Спортсменам ЦСКА давно было объявлено, что призывать их будут в последних волнах. Не так давно эта информация была подтверждена еще раз», — сказал один из собеседников агентства.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.