В WADA обновили список запрещенных препаратов для спортменов

В пятницу в Сиднее прошло второе заседание исполкома WADA, на котором был утвержден список запрещенных веществ и методов на 2023 год.

Исполком одобрил рекомендацию экспертов о запрете трамадола на соревнованиях с 1 января 2024 года. Отмечается, что задержка в реализации должна предоставить год для обсуждений и обучения спортсменов, их окружения и медицинского персонала с целью лучшего понимания практического запрета трамадола. Злоупотребление трамадолом с его рисками физической зависимости, опиатной зависимости и передозировок среди населения вызывает озабоченность и привело к тому, что во многих странах он был признан контролируемым наркотиком. Исследования, финансируемые WADA, также подтвердили способность трамадола улучшать физическую работоспособность.