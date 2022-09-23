В WADA обновили список запрещенных препаратов для спортменов
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило в обновленный список запрещенных веществ трамадол и каннабис, сообщается на официальном сайте организации.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило в обновленный список запрещенных веществ трамадол и каннабис, сообщается на официальном сайте организации.
В пятницу в Сиднее прошло второе заседание исполкома WADA, на котором был утвержден список запрещенных веществ и методов на 2023 год.
Исполком одобрил рекомендацию экспертов о запрете трамадола на соревнованиях с 1 января 2024 года. Отмечается, что задержка в реализации должна предоставить год для обсуждений и обучения спортсменов, их окружения и медицинского персонала с целью лучшего понимания практического запрета трамадола. Злоупотребление трамадолом с его рисками физической зависимости, опиатной зависимости и передозировок среди населения вызывает озабоченность и привело к тому, что во многих странах он был признан контролируемым наркотиком. Исследования, финансируемые WADA, также подтвердили способность трамадола улучшать физическую работоспособность.
Также исполком одобрил рекомендацию экспертов о том, что статус каннабиса в списке должен остаться без изменений. Ранее исполком согласился инициировать пересмотр статуса каннабиса в списке как вещества, запрещенного только на соревнованиях. Был проведен анализ, который установил, что вещество должно оставаться в списке.