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14:44 (мск), источник: ТАСС

Минспорт временно исключил из единого плана тренировки и соревнования за рубежом

Об этом ТАСС сообщил источник со ссылкой на приказ ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ временно исключило из Единого календарного плана тренировочные мероприятия и спортивные соревнования с участием сборных команд России, запланированные к проведению в иностранных государствах. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник.

«Внести изменения в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в части исключения тренировочных мероприятий и спортивных соревнований с участием спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, запланированных к проведению в иностранных государствах с 22 сентября 2022 года до особого распоряжения», — говорится в приказе.

Ответственным за выполнения приказа назначен заместитель министра спорта России, руководитель оперативного штаба Минспорта в период частичной мобилизации Одес Байсултанов.

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