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12:41 (мск), источник: ТАСС

Поздняков уверен, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде 2028 года

Глава Олимпийского комитета России отметил, что национальная команда должна занять на Играх в США место не ниже третьего в общем зачете.

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Источник: РИА "Новости"

КЕМЕРОВО, 29 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Уверенность в этом в четверг на панельной сессии «Российское олимпийское движение. Вызовы и решения» в рамках форума «Россия — спортивная держава» высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Осталось шесть лет до Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, и мы закладывает основание в то, что наши спортсмены должны поехать, — сказал Поздняков. — Уверен на 100%, что мы там будем, и мы должны не просто поехать и хорошо выступить, а занять место не ниже третьего. На территории сильного соперника должны показать достойный результат».

Поздняков отметил, что Олимпийский комитет России готов полностью обеспечить подготовку российских спортсменов в рамках своей компетенции. «Вне зависимости от того, когда квалификационный отбор начнется, важно сделать так, чтобы наши спортсмены могли принять в нем участие сразу на следующий день, когда эта возможность появится. И наши усилия должны быть направлены на то, чтобы обеспечить подготовку к соревнованиям, которые, я надеюсь, начнутся уже со следующего года», — добавил глава организации.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

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