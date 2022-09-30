Глава МОК призвал вернуть на турниры россиян, дистанцировавшихся от СВО

«Военные действия были начаты точно не российскими спортсменами. Те, кто дистанцировался, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают военные действия, к участию в соревнованиях. Но это непросто», — сказал Бах в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

При этом глава МОК отметил, что это непростая задача. «Некоторые страны самостоятельно отказывают в визах российским спортсменам, даже если они допущены к соревнованиям. Другие запрещают своим спортсменам соревноваться с россиянами. Более того, в некоторых странах атлеты не чувствуют себя комфортно с точки зрения безопасности», — отметил Бах.

«Наша миротворческая миссия дает сбои, и в этом конфликтном контексте сейчас расплачиваются российские и белорусские спортсмены. Спорт все чаще становится поводом для политического возмездия. Иранцы могут быть против участия американцев в соревнованиях, палестинцы могут запретить соревноваться израильтянам и так далее. Всегда есть кто-то, кто находится в конфликте», — заявил президент МОК.