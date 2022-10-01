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15:10 (мск), источник: Life.ru

Российские спортсмены не получат привилегий при частичной мобилизации

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин сообщил журналистам, что наши спортсмены не будут выделяться в отдельную категорию при частичной мобилизации и не получат привилегий.

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Источник: РИА "Новости"

Российские спортсмены не получат привилегий при частичной мобилизации.

«Мы активно занимаемся вопросом брони совместно с Правительством РФ и Министерством обороны. Но всё будет в рамках законодательства. Ни в коей мере не будем выделять спортсменов в отдельную категорию, которая не будет соответствовать общей позиции государства», — сказал Матыцин.

Ранее сообщалось, что Владимир Минеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. По его словам, он не собирается бегать от призыва. Боец уточнил, что он десантник и подпадает под первую волну объявленной мобилизации. Также он рассказал, что его брат погиб в начале российской спецоперации на Украине.

Лайф писал также, что клуб из Ставропольского края снялся с Кубка России из-за мобилизации трёх футболистов. Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил главный тренер команды Кирилл Эйдельнант. При этом крайний защитник команды находится на контракте в армии. Также повестку получил бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов.

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