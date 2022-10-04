«Здесь удивляют три вещи» В России выступают десятки иностранных спортсменов. Что их поражает и шокирует в нашей стране?

Угрюмые русские, бесконечная зима, медведи на улицах и много водки — карикатурные это или реальные представления иностранцев о России? И какой они видят страну, когда приезжают впервые? Каждый год десятки спортсменов из самых разных стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки приезжают в Россию жить и выступать. «Лента.ру» поговорила с легионерами, которые играют в отечественных лигах или делали это прежде. Они рассказали о первом впечатлении, перечислили то, что их поразило, и к чему было сложнее всего привыкнуть, а также вспомнили истории о России и россиянах — забавные и не очень.

«Таксист отказался везти, потому что я темнокожая»

Франциска Ордега, футболистка сборной Нигерии и московского ЦСКА

В школе мы читали о России. Я знала, что это огромная страна, которая победила во Второй мировой войне. В первый раз я приехала сюда в 2012 году, после чемпионата мира U20 в Японии, когда мне предложили первый профессиональный контракт (тогда Франциска стала игроком химкинской «Россиянки» — прим. «Ленты.ру»). Но мне было неуютно, и я очень скучала по дому, по родным. Через месяц я разорвала соглашение и уехала на родину.

Франциска Ордега | Источник: РИА "Новости"

Вернулась год назад, потому что здесь выступают профессионалы, и была возможность участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов. Да и многие нигерийцы ездили играть сюда до меня, и мне было по-настоящему интересно узнать страну, о которой они рассказывали по возвращении.

Отец всегда считал русских неприветливыми, жесткими, а страну — расистской. Он был против моей поездки и говорил: «Что ты собираешься делать в России? Там не любят черных. Ты представляешь, что с тобой там может произойти?» А я отвечала ему, что в футболе нет места дискриминации, что еду в Россию играть, что спорт — это про любовь, а не про ненависть.

В глубине души я, конечно, тоже верила, что Россия — одна из самых расистских стран мира. Просто ради карьеры я была готова к любым трудностям. Постоянно думала о том, что ничто не может повлиять на то, кем я являюсь. Но когда я приехала сюда, стала беспокоиться по этому поводу гораздо меньше. В клубе меня приняли отлично, и ни на улице, ни в магазине ни с каким негативом я также не сталкивалась.

Могу вспомнить только один неприятный случай: в прошлом году таксист отказался везти и обозвал матом меня и мою знакомую из Америки, потому что мы темнокожие.

Вообще, ни один человек не рождается расистом. Все зависит от воспитания. Можно настраивать ребенка, что люди с другим цветом кожи — плохие, и ребенок начнет их ненавидеть. Думаю, это было распространено раньше, поэтому среди старшего поколения россиян расисты могут встречаться. Молодые россияне либо спокойно относятся к другим расам, либо тщательно скрывают неприязнь.

Три вещи, которые поразили меня в России? Прежде я никогда не видела снега. Только слышала, что в России его много. Очень много! Мне хотелось посмотреть, но стоило прилететь… Я замерзла сразу же, еще в аэропорту, и уже тогда была сыта снегом и холодом по горло. Помню, как те, кто встречал меня, сказали: «Добро пожаловать в Россию! Вы в порядке?» Как тут быть в порядке? (смеется) Не знаю, смогу ли я однажды полюбить такую погоду. Я никогда не праздновала в России Рождество — может быть, если однажды удастся, я стану фанатом снега (смеется).

Второе, что шокировало, — очень большие расстояния. Как-то дорога на выездной матч заняла у нас 18 часов. 18 часов на поезде в пределах одной страны! Это безумие. А третье связано со вторым: в одно и то же время в разных частях одной страны может быть очень холодно и очень жарко.

Но тяжелее всего привыкнуть в России даже не к климату, а к языку.

Я пыталась учить русский — в течение месяца два раза в неделю. Но это было очень сложно, и я решила взять паузу.

Главная характеристика русских людей? Если вы во что-то верите, вас невозможно переубедить. И еще я думаю, вы очень сильные духом.

«Одна из русских примет меня очень удивила»

Невена Дамьянович, футболистка сборной Сербии и московского ЦСКА

Я из Сербии, так что всегда знала о России довольно много. Наши культуры похожи, а еще в школе я учила русский язык на начальном уровне и читала книги по русской истории. Я была очень рада приехать в Москву. Прежде я выступала в Дании и Португалии, хотела поиграть еще где-то и как раз получила предложение из ЦСКА. Семья поддержала мое решение, так как они очень переживают за меня как за футболистку. Российский клуб был лучшим вариантом.

Невена Дамьянович (справа) | Источник: РИА "Новости"

Очень нравится центр Москвы, люблю гулять, зайти в кафе и выпить чашечку кофе. Еще иногда бываю в Парке Горького и на ВДНХ. На выездных матчах я была, например, в Ростове, Санкт-Петербурге, Краснодаре. В каждой поездке стараюсь найти время, чтобы посмотреть местные достопримечательности.

Что в России меня удивило, так это примета, связанная с солью во время застолий. Оказывается, солонку нельзя передавать из рук в руки, нужно ставить ее на стол каждый раз, иначе ждет несчастье. Это забавно: у меня на родине никто не придает значения тому, есть ли вообще на столе соль.

К сожалению, вокруг России много стереотипов, хотя, думаю, они есть вокруг любой страны. Да, многие считают, что русские — не самый доброжелательный народ. Но я верю, что если ты сам излучаешь добрую, позитивную энергию, то и окружать тебя будут такие же люди. Не могу сказать ничего плохого о россиянах: я живу здесь уже год и не помню ни одной неприятной истории.

А еще в Москве у меня есть знакомые сербы, и мы периодически проводим время вместе, ходим в сербские рестораны. В такие моменты мне кажется, что я дома (смеется). В Дании и Португалии такого не было.

«Русские женщины очень красивые»

Антонен Рузье, бывший волейболист сборной Франции, чемпион Европы, игрок красноярского «Енисея», 2017−2018 год.

Я всегда считал, что мне нужно играть в какой-нибудь крупной, конкурентной лиге, чтобы продолжать развиваться. Отправившись в Россию, я частично справился с этим личным вызовом. Кого-то пугает угрюмость русских? Думаю, что русские могут быть немного холодными поначалу, но стоит узнать их поближе, становится ясно: они очень милые. Я прожил в России год — это было хорошее время, а красноярцы — люди очень доброжелательные.

Однажды я вышел из бара довольно поздно, у меня сел телефон, а на улице было минус 40. Я не мог вызвать такси и не знал, что делать. Но, к счастью, местный житель пришел на помощь и отвез меня домой.

Антонен Рузье | Источник: РИА "Новости"

В России меня удивили три вещи. Первое — водка! В России я пил много хорошей водки. Второе — русские женщины очень красивые. Ну, а последнее связано со спортом: тренировки оказались сложнее, чем где бы то ни было.

«Мама переживает и просит одеваться теплее»

Малком, бразильский футболист петербургского «Зенита»

Я знал не очень много о самой стране, но внимательно следил за чемпионатом мира-2018. Друзья, которые приезжали на турнир в качестве болельщиков, рассказывали потом, какие красивые тут города и приятные люди. Так что я просто надеялся увидеть подтверждение их слов, и мои ожидания оправдались.

Моя семья всегда поддерживала меня во всех решениях, и переезд в Россию не стал исключением. Конечно, мама, как и все мамы, до сих пор переживает и просит, чтобы я хорошо ел и одевался теплее (улыбается). Но я всегда успокаиваю ее, говорю, что со мной живет настоящий шеф-повар, который никогда не оставит меня голодным. Моя девушка сразу же приехала со мной в Петербург, и ей, как и мне, тут очень нравится.

У меня было не так много возможностей познакомиться со страной, потому что на выезде особо не до прогулок: настраиваешься на матч, почти все время проводишь в отеле. Несколько раз, когда выпадали выходные, мы с моей девушкой ездили в Москву, гуляли по Красной площади, заходили в магазины. Было интересно!

Что поразило меня в России? Как ни странно, жара! Летом тут бывает так жарко, как не бывает в Бразилии. Возможно, тут пекло тяжелее переносится, потому что климат не такой влажный, как у меня на родине.

Второе — снег. Мне всегда хотелось узнать, что это вообще такое, какой он на ощупь? И оказалось, что это крутая штука! В Бразилии его, конечно, не найти, там температура не опускается ниже плюс 20 градусов. Ну и третье: открытые и веселые люди. Мне вообще показалось, что русские очень похожи на бразильцев: у них широкая душа, они готовы сделать все, чтобы помочь тебе, если видят, что ты с чем-то не справляешься.

«Русские умеют шутить!»

Кики, гаитянская футболистка, нападающий петербургского «Зенита»

Мне говорили, что русские много пьют. Кажется, и правда, больше, чем на Гаити. А еще определенно больше курят. Возможно, потому, что здесь холодно. Сначала мне очень не понравилась гречка, но со временем я распробовала и привыкла к ней. Теперь ем с удовольствием. А еще у вас есть очень вкусные супы ― например, борщ! Сначала меня удивляло, что вы едите суп с хлебом. Но потом я тоже стала так делать.

Русские умеют шутить! При этом с незнакомыми людьми почти никогда не улыбаются. Очень серьезные.

Интересно, что когда приходит весна, вы празднуете Масленицу, а у меня на родине в это время проводится карнавал. Эти праздники очень похожи, хотя наши страны ― в разных концах земного шара.

«Американцы говорили, что в Россию не стоит ехать»

Кайлан Уиллиамс, американская футболистка, нападающий московского «Локомотива»

Честно говоря, прежде я ничего не знала о России. Я никогда не мечтала приехать в эту страну, не была знакома с русскими. Просто в один момент рванула — с открытой душой и без всяких ожиданий (Кайлан подписала контракт в 2021 году — прим. «Ленты.ру»).

Многие говорили, что мне не стоит ехать — всему виной стереотипы, которые окружают Россию. У некоторых были сомнения из-за политической ситуации.

Но точно так же в свое время мне советовали не ехать в Израиль (с 2020-го по 2021 год Кайлан была игроком израильского клуба «Рамат-ха-Шарон» — прим. «Ленты.ру»), а я все равно поехала. Если говорить о семье, то родные всегда меня очень поддерживают. Они доверяют мне и моим авантюрным решениям и хотят, чтобы я всегда просыпалась с улыбкой.

Мое первое впечатление от России было: «Вау, снег не кончается!».

В первый же день после тренировки я поехала смотреть Красную площадь вместе с одноклубницей Алиной Мягковой. Была пурга, мы гуляли, а потом зашли в ГУМ. Тогда же я впервые побывала в московском метро и узнала, как работает транспорт в городе.

В пределах Москвы я, конечно, посетила большинство известных мест — разве что еще хотела бы однажды сходить в Большой театр. Также мне удалось побывать в нескольких городах, помимо тех, куда мы ездим на матчи. Анапа невероятно красивая, я просто влюбилась в море. Горы и водопады в Северной Осетии — это безумие, как и история «Города мертвых». Я обязательно вернусь туда.

Кайлан Уильямс (слева) | Источник: РИА "Новости"

К чему я долго не могла привыкнуть? К погоде. Зима в Израиле, откуда я приехала, похожа на русское лето, так что я почувствовала резкий перепад. Ну и самой большой проблемой был языковой барьер, так как люди в России в основном не говорят по-английски. Было очень сложно общаться где бы то ни было — в магазинах, в такси, на тренировках. Я не могла задавать самые простые вопросы.

Что удивило меня в России? Сходить в кафе в США — это признак роскоши, обычно мы готовим дома. А в России поесть где-то в ресторане — обычное дело, это очень доступно. Еще здесь отличные мастера маникюра. Обожаю «делать» ногти (смеется). И последнее — общественный транспорт: в Москве он очень развит.

Одно из отличий образа жизни россиян и американцев, как по мне, в том, что здесь люди больше времени проводят на работе. В США рабочие дни, как правило, с понедельника по пятницу, а в России, мне кажется, у многих только один выходной в неделю.

Некоторые стереотипы о России определенно подтверждаются. Например, о том, что россияне недружелюбные. В продуктовом магазине незнакомец вполне может начать грубо толкать тебя тележкой, потому что думает, что ты слишком медлительный.

При этом я бы не сказала, что в этой черте русского характера есть что-то экстремальное: кажется, столкнуться с подобным можно в любой стране. У вас тоже есть замечательные, умные и добрые люди.

«Какого хрена так жарко?»

Мохамед Аль Хачдади, марокканский волейболист «Белогорья»

Раньше мне казалось, что Россия — страна старинных городов, жестких людей и водки. О медведях на улицах тоже слышал, но не воспринимал это всерьез (смеется). Когда я приехал в Белгород, то увидел, что здесь довольно современно и комфортно.

Мохамед Аль Хачдади | Источник: РИА "Новости"

Невероятно сложно было привыкнуть к большим расстояниям. А еще в России меня очень удивило лето. Тут так жарко! Когда температура при мне впервые поднялась выше 34 градусов, подумал: «Какого хрена?» (смеется). Что касается холода, то он для меня привычен, потому что я прежде играл в Финляндии.

Русские и марокканцы совершенно разные. У меня на родине доброжелательность людей чувствуется сразу, ты сразу понимаешь, что тебе рады. Лица русских на улице обычно очень хмурые.

Но стоит заговорить с кем-то — все меняется. Но пока ты просто смотришь со стороны, ощущаешь прохладное отношение.