Призер Олимпийских игр по гимнастике объявила об отъезде из России

Ранее Пасека заявляла РИА Новости, что ее цель — Олимпиада в Париже. Гимнастка не участвовала в соревнованиях с начала 2020 года. В 2019 году она стала чемпионкой Европы в опорном прыжке. Позднее спортсменка отметила, что будет постепенно уходить из спорта.

«Как уже говорила, грядут большие перемены. Мой уезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться, увидеть что-то новое, даже почувствовать в себе что-то новое. А там посмотрим, как все сложится, когда я вернусь на родину», — написала Пасека в соцсетях.