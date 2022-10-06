Гимнастка Дина Аверина рассказала, что после Олимпиады стала по-другому смотреть на мир

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Участие в Олимпиаде в Токио сильно отразилось на мировоззрении гимнастки Дины Авериной, завоевавшей на Играх серебряную медаль. Об этом спортсменка рассказала журналистам в четверг.

«После Олимпийских игр я стала по-другому мыслить, по-другому смотреть на мир, по-другому реагировать на какие-то вещи, — сказала Дина Аверина. — После Олимпийских игр я перестроилась и стала взрослее. Даже по виду, мне кажется».