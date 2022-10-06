Гимнастка Дина Аверина рассказала, что после Олимпиады стала по-другому смотреть на мир

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Участие в Олимпиаде в Токио сильно отразилось на мировоззрении гимнастки Дины Авериной, завоевавшей на Играх серебряную медаль. Об этом спортсменка рассказала журналистам в четверг.
«После Олимпийских игр я стала по-другому мыслить, по-другому смотреть на мир, по-другому реагировать на какие-то вещи, — сказала Дина Аверина. — После Олимпийских игр я перестроилась и стала взрослее. Даже по виду, мне кажется».
На Играх в Токио, которые проходили летом 2021 года, судьи, по мнению российских специалистов и тренеров, поставили Дине Авериной неоправданно низкие оценки за упражнение с лентой и лишили ее тем самым возможности стать олимпийской чемпионкой в личном многоборье. Золото тогда завоевала гимнастка из Израиля Линой Ашрам.