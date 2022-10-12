Сборные России смогут выехать за границу при отсутствии лиц, подлежащих мобилизации

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выезд сборных команд России за пределы страны может быть согласован только при наличии гарантийного письма об отсутствии лиц, подлежащих частичной мобилизации. Об этом в своем телеграм-канале в среду сообщил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

«Комиссия постановила, что выезды сборных команд за пределы страны могут быть согласованы только при наличии гарантийного письма о том, что в составе команды нет лиц, подлежащих частичной мобилизации, а также при подтверждении безопасности передвижения спортсменов. Выезд за рубеж запросили федерации по велосипедному спорту, карате, конному спорту, спортивной акробатике, борьбе на поясах, гиревому спорту, джиу-джитсу, синхронному плаванию, сноуборду, спорту глухих и ПОДА, спорту сверхлегкой авиации, спортивной гимнастике, теннису, тяжелой атлетике, художественной гимнастике», — написал Байсултанов.

«Не единожды комиссия и я лично говорили о том, что для проведения тренировочных мероприятий отечественные базы должны быть приоритетными. Странно видеть, что наши спортсмены стремятся в южные курортные страны, где зачастую спортивная инфраструктура значительно уступает по уровню российской. Надеюсь, что совместными усилиями мы изменим эту ситуацию», — добавил он.

Ранее Минспорт до особого распоряжения исключил из Единого календарного плана тренировочные мероприятия и спортивные соревнования с участием сборных команд России, запланированные к проведению в иностранных государствах.