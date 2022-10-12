Сборные России смогут выехать за границу при отсутствии лиц, подлежащих мобилизации
Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов отметил, что для проведения тренировочных мероприятий отечественные базы должны быть приоритетными.
Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов отметил, что для проведения тренировочных мероприятий отечественные базы должны быть приоритетными.
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выезд сборных команд России за пределы страны может быть согласован только при наличии гарантийного письма об отсутствии лиц, подлежащих частичной мобилизации. Об этом в своем телеграм-канале в среду сообщил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.
«Комиссия постановила, что выезды сборных команд за пределы страны могут быть согласованы только при наличии гарантийного письма о том, что в составе команды нет лиц, подлежащих частичной мобилизации, а также при подтверждении безопасности передвижения спортсменов. Выезд за рубеж запросили федерации по велосипедному спорту, карате, конному спорту, спортивной акробатике, борьбе на поясах, гиревому спорту, джиу-джитсу, синхронному плаванию, сноуборду, спорту глухих и ПОДА, спорту сверхлегкой авиации, спортивной гимнастике, теннису, тяжелой атлетике, художественной гимнастике», — написал Байсултанов.
«Не единожды комиссия и я лично говорили о том, что для проведения тренировочных мероприятий отечественные базы должны быть приоритетными. Странно видеть, что наши спортсмены стремятся в южные курортные страны, где зачастую спортивная инфраструктура значительно уступает по уровню российской. Надеюсь, что совместными усилиями мы изменим эту ситуацию», — добавил он.
Ранее Минспорт до особого распоряжения исключил из Единого календарного плана тренировочные мероприятия и спортивные соревнования с участием сборных команд России, запланированные к проведению в иностранных государствах.
Частичная мобилизация началась в стране 21 сентября, указ о ее проведении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов. Мобилизованные пройдут переподготовку и боевое слаживание перед отправкой в зону специальной военной операции.