СМИ: 11 стран выступили против приглашения России на генассамблею АНОК

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков сообщил журналистам, что руководство ОКР получило приглашение на генассамблею АНОК, которая состоится 18—21 октября в Сеуле (Южная Корея). Поздняков планирует выступить на форуме с докладом комиссии по образованию и культуре.

По данным источника, против приглашения россиян выступили делегации Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Эстонии, Швейцарии, Черногории, Косова, Гренландии и Фарерских островов.

Не возражают против присутствия делегации из России олимпийские комитеты Италии, Португалии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины.