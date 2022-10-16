Председатель федерации спорта Дании: русских не должно быть в спорте ни на каком уровне

«Мы не считаем, что русские должны быть в международном спорте ни на каком уровне. Ни на уровне лидера, ни политика, ни спортсмена. Я не откажусь от нашего мандата и права слова. Важно, чтобы мы были там, принимали участие в дебатах и ​​говорили то, что думаем».

Наторп также заявил, что может заранее договориться со своими коллегами из других стран о способе бойкотирования выступления России на мероприятии.