Глава МОК Томас Бах заявил о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов

«Мы оказались перед неразрешимой дилеммой. Сейчас мы не можем полностью выполнить нашу олимпийскую миссию, которая заключается в защите спортсменов и объединении всего мира через спортивные соревнования. Мы всегда выступали против позиции, когда спортсмены из одной страны отказывались соревноваться со спортсменами из другой страны по политическим причинам.



Но сейчас единственным способом для того, чтобы продолжать выполнять нашу миссию, была рекомендация международным федерациям о неучастии спортсменов в соревнованиях только из-за их паспорта. Мы пошли на этот шаг, чтобы защитить международную спортивную систему от полной политизации спорта. Нам необходимо избегать того, чтобы спорт превратился ещё в один столь популярный сейчас в мире инструмент для санкции “око за око”.



Каждый из нас должен знать, что в будущем от подобного тоже может пострадать. Но свои ценности мы будем отстаивать твёрдо и в ловушку пропагандистской машины, осуждающей наши меры и санкции, не попадёмся. Причины для этих мер до сих существенны, отменять их не время. Продолжайте следить за нашими рекомендациями».