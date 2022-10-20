Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Сочи
Урал
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:00
Альмерия
Жирона
Футбол. Еврокубки
20:00
Арсенал
ПСВ
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
Крылья Советов
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Витязь
32
Футбол. Зарубежный
21:00
Осасуна
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
21:30
Фулхэм
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:15
Лестер
Лидс
Хоккей. НХЛ
21.10
Бостон
Анахайм
Хоккей. НХЛ
21.10
Коламбус
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
21.10
Монреаль
Аризона
Хоккей. НХЛ
21.10
Оттава
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
21.10
Питтсбург
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
21.10
Рейнджерс
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
21.10
Торонто
Даллас
Хоккей. НХЛ
21.10
Айлендерс
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
21.10
Миннесота
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Сент-Луис
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
21.10
Калгари
Баффало
Хоккей. НХЛ
21.10
Эдмонтон
Каролина
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Виннипег
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида
Филадельфия
43
Все события
Фоторепортажи
13Кошмар на стадионе в Индонезии. Почти 180 человек погибло
14«Зенит» отыгрался на «Ростове» за провал со «Спартаком»
12:27 (мск), источник: Ведомости.Спорт

На проведение Олимпиады-2036 претендуют десять стран

Генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Де Кеппер заявил, что на проведение летней Олимпиады 2036 претендуют десять стран, сообщает Inside the Games.

Наверх
Источник: AP 2022

На генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) он пояснил, что проекты пока находятся на «очень разных стадиях».

О каких десяти странах идет речь, де Кеппер не уточнил.

Ранее в различных источниках говорилось, что принять Олимпиаду-2036 хотят Великобритания, Египет, Южная Корея. Россия также рассматривает возможность подачи заявки.

Хозяин Олимпиады-2036 будет объявлен на сессии МОК в Мумбаи в 2023 году.

Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже. Четыре года спустя Игры примет Лос-Анджелес, а в 2032-м соревнования пройдут в австралийском Брисбене.

Зимние Олимпийские игры 2026 состоятся в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Хозяин Олимпиады-2030 будет объявлен в 2023 году на сессии МОК в Мумбаи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В Катаре очень строгая финансовая дисциплина». Как компания из России стала подрядчиком ЧМ-2022
«Фиорентина», «Ювентус» и олимпийская команда из Японии. Самые неожиданные соперники сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь