На проведение Олимпиады-2036 претендуют десять стран

На генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) он пояснил, что проекты пока находятся на «очень разных стадиях».

О каких десяти странах идет речь, де Кеппер не уточнил.

Ранее в различных источниках говорилось, что принять Олимпиаду-2036 хотят Великобритания, Египет, Южная Корея. Россия также рассматривает возможность подачи заявки.

Хозяин Олимпиады-2036 будет объявлен на сессии МОК в Мумбаи в 2023 году.

Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже. Четыре года спустя Игры примет Лос-Анджелес, а в 2032-м соревнования пройдут в австралийском Брисбене.