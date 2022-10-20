На проведение Олимпиады-2036 претендуют десять стран
Генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Де Кеппер заявил, что на проведение летней Олимпиады 2036 претендуют десять стран, сообщает Inside the Games.
Генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Де Кеппер заявил, что на проведение летней Олимпиады 2036 претендуют десять стран, сообщает Inside the Games.
На генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) он пояснил, что проекты пока находятся на «очень разных стадиях».
О каких десяти странах идет речь, де Кеппер не уточнил.
Ранее в различных источниках говорилось, что принять Олимпиаду-2036 хотят Великобритания, Египет, Южная Корея. Россия также рассматривает возможность подачи заявки.
Хозяин Олимпиады-2036 будет объявлен на сессии МОК в Мумбаи в 2023 году.
Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже. Четыре года спустя Игры примет Лос-Анджелес, а в 2032-м соревнования пройдут в австралийском Брисбене.
Зимние Олимпийские игры 2026 состоятся в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Хозяин Олимпиады-2030 будет объявлен в 2023 году на сессии МОК в Мумбаи.