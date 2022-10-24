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24 октября, источник: Спорт РИА Новости

Белоруссия выходит из частичного соглашения по спорту Совета Европы

МИНСК, 24 окт — РИА Новости. Белоруссия выходит из расширенного частичного соглашения по спорту (РЧСС), учрежденного резолюцией комитета министров Совета Европы в 2007 году, сообщила пресс-служба президента республики со ссылкой на его указ.

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Источник: © РИА Новости

«Беларусь выходит из Расширенного частичного соглашения по спорту, учрежденного резолюцией Комитета министров Совета Европы в 2007 году. Это предусмотрено указом N377, который подписал глава государства Александр Лукашенко», — говорится в сообщении.

Поясняется, что решение о выходе обусловлено тем, что «с 17 марта 2022 года комитет министров Совета Европы по политическим мотивам приостановил участие Беларуси во всех частичных соглашениях СЕ». Кроме того, говорится в сообщении, для белорусской стороны на протяжении последних лет отсутствовала практическая отдача от участия в РЧСС.

В мае 2007 года было принято расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы, направленное на развитие межкультурного диалога через спорт.

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