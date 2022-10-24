Белоруссия выходит из частичного соглашения по спорту Совета Европы

«Беларусь выходит из Расширенного частичного соглашения по спорту, учрежденного резолюцией Комитета министров Совета Европы в 2007 году. Это предусмотрено указом N377, который подписал глава государства Александр Лукашенко», — говорится в сообщении.

Поясняется, что решение о выходе обусловлено тем, что «с 17 марта 2022 года комитет министров Совета Европы по политическим мотивам приостановил участие Беларуси во всех частичных соглашениях СЕ». Кроме того, говорится в сообщении, для белорусской стороны на протяжении последних лет отсутствовала практическая отдача от участия в РЧСС.