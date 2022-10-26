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12:43 (мск), источник: Аргументы и факты

«Спорт без России — это грустно». Как иностранцы поддерживают русских

Российских спортсменов продолжают отстранять от международных турниров, но вместе с тем все чаще слышны голоса иностранцев, протестующих словом против данного решения. Aif.ru вспоминает тех, кто высказывался в поддержку России.

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Источник: РИА "Новости"

Российские спортсмены и болельщики, к сожалению, уже привыкают к тому, что международные соревнования для нас остаются под запретом. Пока глава Международного олимпийского комитета Томас Бах лично не призовет федерации вернуть Россию в большой спорт, ничего хорошего ждать не стоит.

«Сезон получился бы дерьмовым»

В этой связи все равно приятно, когда иностранные спортсмены и наши соперники проявляют чувства сожаления и высказывают позицию поддержки российским атлетам. Вспоминаем тех, кто не побоялся вступиться за Россию.

Одним из тех, кто внезапно встал на сторону россиян, оказался британский (!) лыжник Эндрю Масгрейв. Его мнение — без наших лыжников Кубок мира потеряет очень много.

«Ситуация в лыжных гонках немного странная. Я проанализировал общий зачет Кубка мира и попытался понять — каким бы он был без россиян? Очевидно, прошлый сезон получился бы дерьмовым. Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели такими нелепыми. Это крайне сложная ситуация. Лично я хочу видеть всех сильнейших в строю. Не хочу побеждать и думать: “Я выиграл только потому, что не было Большунова”», — цитирует Масгрейва подкаст Faster Skier.

И британец такой не один. Памятен случай еще в марте месяце, вскоре после начала СВО, когда член норвежского комитета спортсменов Национального олимпийского комитета Ойвинд Ваттердал демонстративно ушел в отставку после новостей об отстранении россиян от этапов Кубка мира.

«Мое решение принято на основании призыва Норвежского олимпийского комитета запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. Это решение резко противоречит моим ценностям и представлениям о том, каким должен быть спорт. Я не хочу ассоциироваться с ним, поэтому ухожу в отставку».

Братья Фуркады — за Россию

Еще один титулованный «зимний» спортсмен — биатлонист Симон Фуркад ранее высказывался в поддержку российских спортсменов. По его мнению, Международная федерация биатлона (IBU) совершила ошибку, исключив россиян из соревнований.

Источник: AP 2022

«Исключение спортсменов — большая-большая ошибка. Считаю, подобное решение не может кому-то помочь или что-то изменить. В международных спортивных федерациях думают, что таким образом оказывают давление на российское правительство. Однако мне не кажется, что ему в данный момент это так важно», — цитирует Фуркада «Матч ТВ».

По мнению брата неоднократного чемпиона олимпийских игр и чемпионатов мира Мартена Фуркада, отстранение российских и белорусских спортсменов ударит как в целом по биатлонной семье, так и по соревновательной части, поскольку члены сборных России и Белоруссии являются претендентами на медали практически в каждой гонке. «Вынося такой вердикт, вы получаете противоположное тому, что хотите получить», — сказал Фуркад-старший. Причем он рассказал, что Мартен также разделяет его позицию.

«Российские спортсмены под санкциями — это неправильно»

Один из тех, кто занял пророссийскую позицию — футбольный тренер из Нидерландов Гус Хиддинк. Это бывший наставник сборной России, с которым мы выиграли бронзу Евро-2008.

Источник: AFP 2022

«Я живу в Нидерландах и поддерживаю всех своих друзей из России. Разговариваю с некоторыми из них, они тоже не понимают, что происходит. Спорт же вообще только страдает от того, что кто-то пытается выяснять отношения между собой. Но нормальные люди остаются нормальными: в Москве, Петербурге и по всей России, на Украине, в Европе или Китае. Все находятся в хорошем контакте», — говорил «Чемпионату» Хиддинк.

Если понять Гуса Хиддинка легко — время, проведенное в России, для него было одним из лучших, здесь у него осталось много друзей. То итальянец Антонио Конте в нашей стране не работал, но тем не менее его позиция схожа — он против отстранения российских спортсменов в любых видах спорта.

«Я очень хорошо знаю, какой объем работы они выполняют ежедневно, чтобы соревноваться. И то, что под санкции попадают спортсмены, — это неправильно. Осознавать, что русских спортсменов отстраняют от соревнований, осознавать, что вся эта ситуация влияет на футбол, очень грустно», — полагает футбольный тренер, работающий в английском «Тоттенхэме».

Наконец, еще более удивительными выглядят слова другого футбольного тренера — Мирчи Луческу из Румынии. За его плечами работа в украинских клубах «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев), где он трудится по сей день. Правда, был у него небольшой период и в питерском «Зените». Он также категорически против лишения спортсменов международных турниров.

«Российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит на Украине. Но я верю, что спорт может способствовать установлению мира. Может быть, не навязывать его, но он может проложить путь к тому, чего мы все хотим. Что мы будем делать после окончания конфликта? Как мы примиримся между собой?» — сказал Луческу.

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