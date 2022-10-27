Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
Северсталь
52
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
19:45
Цюрих
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
19:45
ПСВ
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:45
Фенербахче
Ренн
Футбол. Еврокубки
19:45
АЕК Л
Динамо К
Футбол. Еврокубки
19:45
Лудогорец
Бетис
Футбол. Еврокубки
19:45
Мальме
Юнион
Футбол. Еврокубки
19:45
Унион Б
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Лацио
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
19:45
Фиорентина
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:45
Андерлехт
Стяуа
Футбол. Еврокубки
19:45
Вильярреал
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
19:45
Аустрия
Лех
Футбол. Еврокубки
19:45
Словацко
Кельн
Футбол. Еврокубки
19:45
Ницца
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:45
Вадуц
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
ХИК
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Омония
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:00
Штурм
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Фрайбург
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Нант
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Хартс
РФШ
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Силькеборг
Футбол. Еврокубки
22:00
Днепр-1
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Юргорден
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
Балкани
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Сивасспор
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Пюник
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Тампа-Бэй
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Эдмонтон
13
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Рейнджерс
30
Хоккей. НХЛ
28.10
Баффало
Монреаль
Хоккей. НХЛ
28.10
Бостон
Детройт
Хоккей. НХЛ
28.10
Оттава
Миннесота
Хоккей. НХЛ
28.10
Филадельфия
Флорида
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил семь голов «Сочи»
13Кошмар на стадионе в Индонезии. Почти 180 человек погибло
10:23 (мск), источник: ТАСС

Мексика подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

Единственный раз Мексика принимала Олимпиаду в 1968 году.

Наверх
Источник: AP 2022

ТАСС, 27 октября. Мексика стала официальным кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Мексики.

«Мы считаем себя успешной и амбициозной страной, — сказал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, чей комментарий приводит агентство Reuters. — Мы единственная страна, которая стала хозяйкой трех чемпионатов мира по футболу, мы энергичная страна с одной из лучших экономик в мире».

Также Эбрард отметил, что 30 ноября будет объявлено о создании комитета по продвижению мексиканской заявки на проведение Игр.

Единственный раз Мексика принимала Олимпиаду в 1968 году, соревнования проходили в Мехико с 12 по 27 октября. В 1970 и 1986 годах в Мексике проходил чемпионат мира по футболу, кроме того, страна примет игры мирового первенства 2026 года, матчи которого также пройдут в США и Канаде.

Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже, в 2028 году Олимпийские игры примет Лос-Анджелес, в 2032-м — Брисбен.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Натан Чен заявил, что его раздражает неопределенность по делу Валиевой
Уехавшая из России пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова не намерена отказываться от гражданства
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь