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11:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава МОК высказался об участии трансгендеров в турнирах

Президент МОК Бах выступил за решение вопроса с участием трансгендеров в турнирах.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что каждый спортсмен должен получить возможность соревноваться без дискриминации, комментируя вопрос допуска до соревнований трансгендеров.

«Наши принципы заключаются в том, что каждый должен иметь доступ к спорту без дискриминации. Когда мы говорим о конкуренции, миссия тех, кто за нее отвечает, состоит в том, чтобы сделать ее справедливой. Мы рекомендуем всем международным федерациям поговорить со всеми, кто связан с женщинами, транссексуалами, экспертами по правам человека, учеными, врачами и, основываясь на науке, принять решение о том, где заканчивается и начинается честная игра», — цитирует Баха Marca.

В 2021 году на Олимпийских играх впервые принял участие спортсмен-трансгендер. В женской части соревнований по тяжелой атлетике в весовой категории до 87 кг выступила новозеландка Лорел Хаббард и заняла последнее место, не сумев выполнить ни одной попытки.

В июне правила участия трансгендеров в соревнованиях ужесточила Международная федерация плавания (FINA), позднее о таком намерении заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу. Международная федерация футбола (ФИФА) также планирует пересмотреть свою политику относительно допуска трансгендеров. В Германии 23 июня разрешили футболистам-трансгендерам самостоятельно выбирать себе команду независимо от пола. Регбийный союз Англии вынес рекомендацию запретить спортсменам-трансгендерам выступать в женских соревнованиях. Всемирный боксерский совет выступил против допуска трансгендеров.

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