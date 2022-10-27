Глава МОК высказался об участии трансгендеров в турнирах

«Наши принципы заключаются в том, что каждый должен иметь доступ к спорту без дискриминации. Когда мы говорим о конкуренции, миссия тех, кто за нее отвечает, состоит в том, чтобы сделать ее справедливой. Мы рекомендуем всем международным федерациям поговорить со всеми, кто связан с женщинами, транссексуалами, экспертами по правам человека, учеными, врачами и, основываясь на науке, принять решение о том, где заканчивается и начинается честная игра», — цитирует Баха Marca.