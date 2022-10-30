МОК выложил видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» с 1956 года. Там нет Латыниной, Корбут и других советских чемпионок

В аккаунте МОК в соцсетях появилось видео, посвященное развитию спортивной гимнастики. В него вошли нарезки выступлений спортсменок с Олимпийских игр с 1956-го по 2008-й.
В видео появились гимнастки:
Советских и российских гимнасток в ролике нет. При этом Лариса Латынина — самая титулованная гимнастка в истории Олимпиад: на ее счету 18 медалей, 9 из которых — золотые (выступала на Играх 1956−1964).
В видео нет пятикратных олимпийских чемпионок Нелли Ким и Полины Астаховой, четырехкратных чемпионок Ольги Корбут и Людмилы Турищевой. А также двукратных чемпионок из сборной России — Светланы Хоркиной и Алии Мустафиной.