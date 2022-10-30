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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

МОК выложил видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» с 1956 года. Там нет Латыниной, Корбут и других советских чемпионок

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» без советских и российских спортсменок.

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Источник: Reuters

В аккаунте МОК в соцсетях появилось видео, посвященное развитию спортивной гимнастики. В него вошли нарезки выступлений спортсменок с Олимпийских игр с 1956-го по 2008-й.

В видео появились гимнастки:

  • Мельбурн-1956 — Агнеш Келети (Венгрия);
  • Мехико-1968 — Вера Чаславска (Чехословакия);
  • Монреаль-1976 — Надя Комэнеч (Румыния);
  • Лос-Анджелес-1984 — Мэри Лу Реттон (США);
  • Барселона-1992 — Лавиния Милошовичи (Румыния);
  • Атланта-1996 — Лилия Подкопаева (Украина);
  • Афины-2004 — Каталина Понор (Румыния);
  • Пекин-2008 — Настя Люкин (США).

Советских и российских гимнасток в ролике нет. При этом Лариса Латынина — самая титулованная гимнастка в истории Олимпиад: на ее счету 18 медалей, 9 из которых — золотые (выступала на Играх 1956−1964).

В видео нет пятикратных олимпийских чемпионок Нелли Ким и Полины Астаховой, четырехкратных чемпионок Ольги Корбут и Людмилы Турищевой. А также двукратных чемпионок из сборной России — Светланы Хоркиной и Алии Мустафиной.

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