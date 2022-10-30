МОК выложил видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» с 1956 года. Там нет Латыниной, Корбут и других советских чемпионок

В аккаунте МОК в соцсетях появилось видео, посвященное развитию спортивной гимнастики. В него вошли нарезки выступлений спортсменок с Олимпийских игр с 1956-го по 2008-й.

В видео появились гимнастки:

Мельбурн-1956 — Агнеш Келети (Венгрия);

Мехико-1968 — Вера Чаславска (Чехословакия);

Монреаль-1976 — Надя Комэнеч (Румыния);

Лос-Анджелес-1984 — Мэри Лу Реттон (США);

Барселона-1992 — Лавиния Милошовичи (Румыния);

Атланта-1996 — Лилия Подкопаева (Украина);

Афины-2004 — Каталина Понор (Румыния);

Пекин-2008 — Настя Люкин (США).

Советских и российских гимнасток в ролике нет. При этом Лариса Латынина — самая титулованная гимнастка в истории Олимпиад: на ее счету 18 медалей, 9 из которых — золотые (выступала на Играх 1956−1964).