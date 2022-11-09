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9 ноября, источник: Спорт РИА Новости

МИД Белоруссии обвинил Запад в политизации спорта

МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Запад зачастую использует спортивное мероприятие для преследования отдельных стран в своих корыстных целях, а для некоторых западных функционеров спорт стал инструментом удовлетворения политических амбиций, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

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Источник: AP 2022

«К сожалению, для отдельных циничных функционеров на Западе спорт уже давно стал одним из инструментов удовлетворения своих политических амбиций и достижения целей. Безосновательное отстранение от участия в соревнованиях спортсменов-паралимпийцев говорит о том, что у них нет ничего святого (Международный паралимпийский комитет ранее запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде 2022 года — ред.). И какое право они имеют критиковать?» — говорится в опубликованном на сайте ведомства комментарии Глаза в связи с призывами отдельных активистов и политиков бойкотировать чемпионат мира по футболу в Катаре.

Пресс-секретарь обратил внимание, что Катар стал первой арабской страной, получившей право на проведение чемпионата мира по футболу. «Чтобы оправдать это доверие и организовать настоящий праздник спорта страной проделана огромная работа, построены и реконструированы стадионы, возведены гостиницы, модернизирована транспортная инфраструктура и так далее. Как страна, неоднократно принимавшая крупные международные первенства, мы прекрасно знаем, каких усилий, в том числе финансовых, организационных и человеческих, это требует», — подчеркнул он.

Глаз отметил, что Белоруссия неоднократно испытывала на себе и также прекрасно понимает «истинные мотивы всей несправедливой критики, которую в прямом смысле обрушили некоторые европейские политики и активисты на руководство Катара». «Это — двойные стандарты, так называемого, “цивилизованного западного мира”, при которых яркое спортивное мероприятие без стеснения используется для откровенного буллинга другой страны в своих корыстных целях», — подчеркнул он.

Официальный представитель МИД Белоруссии заявил, что в Минске доверяют заявлениям руководства Катара, которое все доступно объясняет. «Мы также уважаем право каждого государства на свой путь развития, культуру и идентичность. Катарским друзьям желаем удачно провести чемпионат, а нашим любителям футбола — насладиться красивой игрой команд и окунуться в атмосферу спортивного праздника и единства», — подчеркнул он.

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует 20 ноября.

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