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10 ноября, источник: Чемпионат.com

Представители олимпийских видов спорта не получат призовые за чемпионаты России 2022 года

Представители олимпийских видов спорта не получат призовые за чемпионаты России 2022 года. Это следует из постановления правительства России и ответа Минспорта на уточняющий запрос «Чемпионата».

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Источник: Reuters

Согласно пункту «н» «Изменений, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 августа 2009 г. № 1099-р», размер призовых выплат за медали чемпионата России установлен для всех лет, «кроме года проведения Спартакиады». «Чемпионат» уточнил у авторов документа: «Означает ли это, что спортсмены не получат призовые за чемпионаты России — 2022, которые были проведены до внесения этих изменений (1 ноября 2022 года)?».

В ответ на запрос издания Минспортом был дан следующий ответ: «По пункту н) “Изменений, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 августа 2009 г. № 1099-р” — действительно не предусмотрены призовые за чемпионаты России — 2022, которые были проведены до внесения изменений».

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