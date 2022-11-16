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22:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Международный паралимпийский комитет приостановил членство России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Международный паралимпийский комитет (IPC) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации, говорится в заявлении в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Решение приняли на внеочередной генеральной ассамблее IPC в Берлине. Как отмечается, такой шаг связан с неспособностью ПКР выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом организации. За приостановку деятельности Паралимпийского комитета России проголосовали 64 члена IPC, против выступили 39, еще 16 воздержались.

Президент ПКР Павел Рожков принимает участие в заседании в режиме видео-конференц-связи.

«В связи с приостановкой членства в организации ПКР теряет все права членства в IPC с учетом своего права на апелляцию», — сообщили в Международном паралимпийском комитете.

Там также добавили, что отменить решение может только генеральная ассамблея IPC. Ближайшее заседание запланировано на четвертый квартал 2023 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд федераций последовали этой рекомендации. В частности, IPC отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Пекине.

Международный паралимпийский комитет уже лишал ПКР членства в организации в августе 2016 года перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, однако в марте 2019 года условно восстановил его в правах.

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