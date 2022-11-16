Международный паралимпийский комитет приостановил членство России

Решение приняли на внеочередной генеральной ассамблее IPC в Берлине. Как отмечается, такой шаг связан с неспособностью ПКР выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом организации. За приостановку деятельности Паралимпийского комитета России проголосовали 64 члена IPC, против выступили 39, еще 16 воздержались.

Президент ПКР Павел Рожков принимает участие в заседании в режиме видео-конференц-связи.

«В связи с приостановкой членства в организации ПКР теряет все права членства в IPC с учетом своего права на апелляцию», — сообщили в Международном паралимпийском комитете.

Там также добавили, что отменить решение может только генеральная ассамблея IPC. Ближайшее заседание запланировано на четвертый квартал 2023 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд федераций последовали этой рекомендации. В частности, IPC отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Пекине.