Международный паралимпйиский комитет приостановил членство Белоруссии

Решение было принято в среду в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее IPC. Ранее на конференции было приостановлено членство Паралимпийского комитета России.
За приостановление членства Паралимпийского комитета Белоруссии проголосовали 54 делегата, 45 членов национальных комитетов выступили против, еще 18 участников конференции воздержались.
Как и в случае с Россией, белорусы не имеют права на апелляцию данного решения. Оно может быть отменено лишь решением членов IPC на генеральной ассамблее организации. Следующая генассамблея, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года.
Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций последовали этой рекомендации. IPC отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Пекине.