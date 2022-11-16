Международный паралимпйиский комитет приостановил членство Белоруссии

Решение было принято в среду в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее IPC. Ранее на конференции было приостановлено членство Паралимпийского комитета России.

За приостановление членства Паралимпийского комитета Белоруссии проголосовали 54 делегата, 45 членов национальных комитетов выступили против, еще 18 участников конференции воздержались.

Как и в случае с Россией, белорусы не имеют права на апелляцию данного решения. Оно может быть отменено лишь решением членов IPC на генеральной ассамблее организации. Следующая генассамблея, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года.