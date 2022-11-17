Грань возможного. У тех, кто наказывает невиновных паралимпийцев, нет сердца

Международный паралимпийский комитет (IPC) временно приостановил членство Паралимпийского комитета России с формулировкой «Невозможность выполнять обязанности члена в соответствии с конституцией организации». Решение было принято на Генеральной ассамблее комитета, которая началась 16 ноября в Берлине. Российская делегация не смогла поехать на заседание из-за невыдачи немецких виз, однако участвовала в ассамблее онлайн. За решение о приостановке членства высказались 64 делегата, против — 39 при 16 воздержавшихся. Главные последствия — наши паралимпийцы до особого распоряжения не смогут участвовать в любых соревнованиях IPC, в том числе в Паралимпиадах.

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По большому счету это ничего не меняет. Ведь на зимнюю Паралимпиаду-2022, открытие которой почти совпало с началом СВО, нас также не пустили. Причем сначала IPC допустил российскую и белорусскую сборные, которые уже находились в Пекине, а через сутки передумал, сославшись на угрозу бойкота со стороны некоторых других команд. После этого наши спортсмены с ограниченными возможностями, как и большинство их коллег из олимпийских видов спорта, оказались отстранены от выступлений за границей. Ранее паралимпийская сборная России из-за допинговых обвинений пропустила летние Игры-2016. А затем выступала без флага на Паралимпиадах 2018 и 2020 годов. В общем, к санкциям нам здесь не привыкать.

Однако формулировка «Невозможность выполнять обязанности члена в соответствии с конституцией» вызывает недоумение. Поскольку, согласно этому документу, наш национальный Паралимпийский комитет обязан: участвовать в работе IPC, платить ежегодный членский взнос, соблюдать все уставы, кодексы, правила и нормы организации, своевременно реагировать на официальные запросы, а также уважать права и обязанности спортсменов, изложенные в уставе IPC. Что именно из этого «невозможно выполнять» — не совсем понятно.

Вероятно, в ближайшее время мы услышим формальные объяснения. Но очевидно, что речь идет исключительно о бюрократических придирках, которыми международные чиновники прикрывают свое нежелание отвечать на обвинения западных СМИ в «поддержке России» в случае допуска наших спортсменов.

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Собственно, этим паралимпийские начальники мало чем отличаются от своих коллег из МОК и многих международных федераций, которые уже придумали массу объяснений для санкций против российских атлетов. Среди них якобы имеющие место проблемы с безопасностью россиян и белорусов в других странах, нежелание правительств западных государств оформлять визы, проблемы с платежами, политический форс-мажор, который в корне отличается от всех предыдущих локальных вооруженных конфликтов и так далее.

При этом, как показывает опыт тенниса, велоспорта, автоспорта, дзюдо, самбо, бокса и ММА, допустивших россиян на свои старты, все трудности при желании легко преодолеваются.

В вопросе с паралимпийцами есть еще и этический момент. Ведь политическое решение о лишении спортсменов с ограниченными возможностями из нашей страны шанса соревноваться переворачивает с ног на голову всю идею проведения паралимпийских стартов. Они изначально задумывались как способ психологической реабилитации — в том числе инвалидов различных конфликтов. И взваливать на наших паралимпийцев политические последствия СВО — это за гранью добра из зла. Тем не менее, мы видим, что и раньше IPC не чурался конъюнктуры, в частности — в антидопинговых делах, и никаких поблажек на особый статус своих спортсменов не делал.

Юридически никаких фатальных событий на ассамблее IPC не произошло. Приостановка членства России — временная. Мы уже лишались признания во время антидопинговой кампании. И вернуть нам все права не так уж и сложно. То, что наши чиновники теперь не смогут участвовать в заседаниях комитета, — тоже не принято, но и это можно было бы пережить. Но, когда разговор о санкциях начинает вестись в такой чувствительной плоскости, реакция у нормальных людей только одна. У тех, кто наказывает невиновных паралимпийцев после всего того, что им пришлось преодолеть в своей жизни, совершенно нет сердца.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса».