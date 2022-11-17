«Решение противоречит уставу». ПКР лишили членства в Международном паралимпийском комитете

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. За такое решение проголосовали 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.

Согласно официальному заявлению решение было приняло из-за «неспособности ПКР выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК». Аналогичное решение было принято и в отношении Паралимпийского комитета Белоруссии.

«Для демократической организации, основанной на членстве, было важно позволить генеральной ассамблее как высшему органу МПК принять решение по этому важному вопросу. До голосования по соответствующим предложениям члены МПК имели возможность высказать свое мнение, также мы заслушали представителей России и Белоруссии. В конце концов, мы приняли решение приостановить деятельность обоих национальных паралимпийских комитетов с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления. Ситуация, с которой сейчас сталкивается мир спорта, очень напряженная и сложная, как президент МПК я хочу, чтобы мы жили в мире, где спорт объединяет мир, позволяя спортсменам соревноваться со своими соперниками в меру своих возможностей в безопасной и надежной среде», — заявил глава МПК Эндрю Парсонс.

По решению генеральной ассамблеи ПКР теряет все права членства в МПК, за исключением права на апелляцию. Если апелляция не будет удовлетворена, то только генеральная ассамблея сможет отменить приостановку. Следующая генеральная ассамблея, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года.

Президент ПКР Павел Рожков принимал участие в генеральной ассамблее в режиме видео-конференц-связи. Руководство МПК не смогло выполнить свои обязательства по обеспечению личного участия делегации ПКР, власти Германии отвергли запрос МПК в выдаче виз.

«Паралимпийский комитет России считает, что решение о приостановлении всех членских прав ПКР является незаконным, необоснованным, лишено каких-либо правовых оснований и грубо нарушает всю нормативную базу МПК. В качестве основания своего решения МПК ссылался на нарушение со стороны ПКР обязательств по членству, установленных уставом МПК, а также нарушение ПКР олимпийского перемирия. Между тем МПК не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил хотя бы одно из своих членских обязательств в соответствии с положениями устава МПК. Все утверждения МПК по этому поводу являются абсолютно голословными», — подчеркнул Рожков в беседе с корреспондентом ТАСС.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--05908141290d26ca04dc" data-vnd="05908141290d26ca04dc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=05908141290d26ca04dc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Паралимпийский комитет России намерен обратиться в ООН

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 15 ноября в обращении к участникам саммита Группы двадцати (G20) на Бали призвал лидеров стран поддержать политический нейтралитет спорта. Он добавил, что в Олимпиаде должны участвовать спортсмены из стран, которые находятся в состоянии конфронтации или войны. В феврале МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине, что привело к массовому отстранению россиян. 9 сентября Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску российских спортсменов к участию в соревнованиях еще не пришло, такую позицию он считает «защитной мерой», которая направлена на защиту олимпийского движения от политизации спорта.

Читайте также Международный паралимпийский комитет приостановил членство России

На заседании генеральной ассамблеи МПК было одобрено предложение о внесении поправки в устав организации, позволяющей руководящему совету вводить защитные меры в случае возникновения чрезвычайного события, которое может поставить под угрозу безопасность, жизнеспособность, целостность и справедливость Паралимпийских игр и любых других соревнований под эгидой организации.

«Обвинение не выдерживает критики и обнажает лицемерие и двуличность МПК, поскольку оно явно противоречит положениям устава самого МПК и другим положениям МПК относительно принципиальной аполитичности этой организации и входящих в нее национальных органов, — отметил Рожков. — В соответствии с уставом, цели МПК включают соблюдение принципа политической нейтральности и беспристрастности и сохранение своей независимости и автономии для управления паралимпийским движением без неправомерного вмешательства или влияния со стороны какого-либо внешнего органа. Что касается ПКР, то он должен быть нейтральным и беспристрастным в вопросах политики. Считаем, что, призывая ПКР осудить действия своего правительства, МПК фактически призывает ПКР нарушить устав МПК, более того, исполком МПК, возбудив данное производство о наложении санкций на ПКР, де-факто уже нарушил положения своего же устава».

Президент ПКР считает, что МПК применяет двойные стандарты, ссылаясь на нарушение олимпийского перемирия. Рожков подчеркнул, что ПКР рассматривает возможные варианты защиты своих прав.

«ПКР намерен обратиться к широкой международной общественности и организациям, в том числе с открытым письмом в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их права на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх через приостановление всех членских прав ПКР в МПК», — заявил Рожков.

Спортсмены готовы к пропуску Игр в Париже

В связи с лишением членства в МПК под угрозой находится выступление российских спортсменов на Паралимпийских играх 2024 года. Отборочные соревнования по ряду видов спорта уже начались без участия россиян. МПК уже лишал ПКР членства в организации в августе 2016 года после разразившегося в российском спорте допингового скандала. Именно по этой причине российские паралимпийцы в 2016 году не смогли выступить на летних Играх в Рио-де-Жанейро, а в 2018 году на зимней Паралимпиаде в Пхёнчхане было разрешено выступить лишь нескольким отечественным спортсменам и только в нейтральном статусе.

Читайте также Предмет всеобщего отнимания. В 33 видах спорта Россию попросили на выход

«Мы в 2016 году на Паралимпиаду не ездили, были только на Играх в Токио, где показали отличные результаты, выступили достойно. Но таким ударом, как это было в 2016 году, это для нас уже не будет. Ребята к этому решению были готовы — мы встречались, мы постоянно встречаемся, обсуждаем происходящее. Особенно нового они нам не сказали», — сказала ТАСС 13-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Госдумы Рима Баталова.

В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР в организации с выдвижением ряда требований, которые российский комитет должен выполнить до 31 декабря 2022 года. В 2021 году благодаря этому решению россияне смогли принять участие в летних Паралимпийских играх в Токио. На той Паралимпиаде сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей.