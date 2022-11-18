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18:49 (мск), источник: ТАСС

Андрей Шевченко отказался от поста замглавы Национального олимпийского комитета Украины

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Украинский футболист и тренер Андрей Шевченко отказался от должности вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины из-за несогласия с его составом.

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Источник: AP 2022

«Считаю работу в Национальном олимпийском комитете почетной, понимаю важность его развития. При этом не могу оставаться в НОК из-за такого состава», — написал он в пятницу на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Как утверждает украинское издание «Зеркало недели», подобный шаг Шевченко, избранного на должность днем ранее, вызван включением в состав НОК депутатов Верховной рады Нестора Шуфрича и Григория Суркиса. Они ранее состояли в ныне запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Выборы руководства НОК Украины состоялись в четверг. Президентом организации избран министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Предыдущий президент НОК Сергей Бубка, занимавший эту должность с 2005 года, не стал выдвигать кандидатуру.

Андрею Шевченко 46 лет, он возглавлял сборную Украины с июля 2016 года по август 2021 года. До этого Шевченко выступал на позиции нападающего за киевское «Динамо», итальянский «Милан» и английский «Челси». Является обладателем «Золотого мяча» 2004 года как лучший футболист Европы по версии журнала France Football. За сборную Украины провел 111 матчей и забил 48 мячей.

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