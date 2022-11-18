В WADA выдвинули условия для восстановления РУСАДА

В пятницу совет WADA в Монреале (Канада) единогласно переизбрал Баньку на второй трехлетний срок. Помимо Баньки на новый срок была переизбрана вице-президент организации Ян Ян. Второй срок президента и вице-президента начнется 1 января 2023 года и продлится до конца 2025 года.

«WADA проверит каждое условие восстановления РУСАДА. WADA не наивное, прямой веры российской стороне нет. Будут проанализированы итоги аудита РУСАДА. Кодекс 2021 года не был полностью интегрирован в российские законы. Поэтому РУСАДА не будет восстановлено до полного выполнения условий», — сказал Банька во время заседания совета WADA.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет: российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. РУСАДА в течение двух лет (либо ранее по согласованию с WADA) должно выполнить ряд условий, включая проведение аудита, чтобы восстановить статус соответствия всемирному антидопинговому кодексу.