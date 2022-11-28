Стало известно о решении WADA продлить отстранение РУСАДА

По информации источника, формальная причина этого решения — вопросы, возникшие после проведения аудиторской проверки РУСАДА, которая прошла в онлайн‑формате в сентябре этого года.

Продление отстранения означает, что российские спортсмены продолжат выступать без флага и гимна. Кроме того, международным спортивным организациям будет рекомендовано отказаться от проведения крупных турниров на территории страны.