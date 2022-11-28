Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Камерун
Сербия
33
Футбол. Чемпионат мира
16:00
Южная Корея
Гана
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Нефтехимик
ОТ
34
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Бразилия
Швейцария
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Португалия
Уругвай
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Оттава
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Сиэтл
45
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе
Ванкувер
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
Виннипег
27
Все события
Фоторепортажи
12Роналду снова празднует! Португалия обыграла Гану
15Месси зажег свою сборную. Аргентина обыграла Мексику
14:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о решении WADA продлить отстранение РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлит отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом стало известно «Матч ТВ».

Наверх
Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

По информации источника, формальная причина этого решения — вопросы, возникшие после проведения аудиторской проверки РУСАДА, которая прошла в онлайн‑формате в сентябре этого года.

Продление отстранения означает, что российские спортсмены продолжат выступать без флага и гимна. Кроме того, международным спортивным организациям будет рекомендовано отказаться от проведения крупных турниров на территории страны.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира, а российских спортсменов лишить флага и гимна сроком на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил введение санкций сроком на два года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Провал Месси, проблемы Германии и невероятные испанцы. Чем удивил первый тур чемпионата мира по футболу?
Стали известны подробности о переговорах американского клуба Бекхэма с Месси
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь