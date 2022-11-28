Стало известно о решении WADA продлить отстранение РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлит отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом стало известно «Матч ТВ».
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлит отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом стало известно «Матч ТВ».
По информации источника, формальная причина этого решения — вопросы, возникшие после проведения аудиторской проверки РУСАДА, которая прошла в онлайн‑формате в сентябре этого года.
Продление отстранения означает, что российские спортсмены продолжат выступать без флага и гимна. Кроме того, международным спортивным организациям будет рекомендовано отказаться от проведения крупных турниров на территории страны.
В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира, а российских спортсменов лишить флага и гимна сроком на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил введение санкций сроком на два года.