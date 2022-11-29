Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
18:00
Нидерланды
Катар
Футбол. Чемпионат мира
18:00
Эквадор
Сенегал
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон
Флорида
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Даллас
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Тампа-Бэй
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Торонто
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Вегас
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Нью-Джерси
35
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Уэльс
Англия
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Иран
США
Все события
Фоторепортажи
17Бразильцам хватило одного мяча, чтобы обыграть Швейцарию
14Град голов продолжается! Гана победила Корею
10:28 (мск), источник: ТАСС

Поздняков: программу по финансированию иностранных тренеров в России приостановили

Полноценно задействовать и мотивировать иностранных специалистов на постоянную качественную работу стало проблематично, отметил глава Олимпийского комитета России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Программа по финансированию иностранных тренеров и специалистов в сборных России на данный момент приостановлена. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Подавляющее большинство из них (иностранных тренеров — прим. ТАСС) в настоящее время прекратило взаимоотношения с нашими федерациями по одной причине — нет международных стартов, нет международного сотрудничества, — сказал Поздняков. — Задействовать полноценно и мотивировать этих специалистов на постоянную качественную работу стало проблематично. Даже чисто психологически им непросто. Поэтому мы приостановили программу по их финансированию, сейчас федерации работают с теми, кто решил остаться в России, за свой счет».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Он как-то смотрел хоккей и увидел, что победителям вручили телевизор. На другой день был снят с работы директор телевизионного завода"
Четвертая промышленная революция может привести к переосмыслению самого понятия "человек разумный"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь