Поздняков: программу по финансированию иностранных тренеров в России приостановили
Полноценно задействовать и мотивировать иностранных специалистов на постоянную качественную работу стало проблематично, отметил глава Олимпийского комитета России.
Полноценно задействовать и мотивировать иностранных специалистов на постоянную качественную работу стало проблематично, отметил глава Олимпийского комитета России.
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Программа по финансированию иностранных тренеров и специалистов в сборных России на данный момент приостановлена. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
«Подавляющее большинство из них (иностранных тренеров — прим. ТАСС) в настоящее время прекратило взаимоотношения с нашими федерациями по одной причине — нет международных стартов, нет международного сотрудничества, — сказал Поздняков. — Задействовать полноценно и мотивировать этих специалистов на постоянную качественную работу стало проблематично. Даже чисто психологически им непросто. Поэтому мы приостановили программу по их финансированию, сейчас федерации работают с теми, кто решил остаться в России, за свой счет».
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.