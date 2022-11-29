Поздняков: программу по финансированию иностранных тренеров в России приостановили

«Подавляющее большинство из них (иностранных тренеров — прим. ТАСС) в настоящее время прекратило взаимоотношения с нашими федерациями по одной причине — нет международных стартов, нет международного сотрудничества, — сказал Поздняков. — Задействовать полноценно и мотивировать этих специалистов на постоянную качественную работу стало проблематично. Даже чисто психологически им непросто. Поэтому мы приостановили программу по их финансированию, сейчас федерации работают с теми, кто решил остаться в России, за свой счет».