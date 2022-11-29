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15:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава МОК сделал новое заявление об отстранении российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал новое заявление об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Его слова приводит Inside the Games.

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Источник: Reuters

«Рекомендация, чтобы международные федерации не признавали спортивные соревнования в России и Белоруссии, запрет на демонстрацию национальной символики этих стран на спортивных мероприятиях, должны оставаться в силе», — сказал он. Глава МОК подчеркнул, что решение об участии атлетов в турнирах должны приниматься исключительно по спортивному принципу. Однако он призвал следовать рекомендациям о недопуске россиян на международные соревнования.

15 ноября Бах во время выступления на саммите G20 осудил политизацию спорта. «Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он развалится», — отметил функционер.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

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