Глава МОК сделал новое заявление об отстранении российских спортсменов

«Рекомендация, чтобы международные федерации не признавали спортивные соревнования в России и Белоруссии, запрет на демонстрацию национальной символики этих стран на спортивных мероприятиях, должны оставаться в силе», — сказал он. Глава МОК подчеркнул, что решение об участии атлетов в турнирах должны приниматься исключительно по спортивному принципу. Однако он призвал следовать рекомендациям о недопуске россиян на международные соревнования.
15 ноября Бах во время выступления на саммите G20 осудил политизацию спорта. «Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он развалится», — отметил функционер.
В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.