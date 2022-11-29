Глава МОК сделал новое заявление об отстранении российских спортсменов

«Рекомендация, чтобы международные федерации не признавали спортивные соревнования в России и Белоруссии, запрет на демонстрацию национальной символики этих стран на спортивных мероприятиях, должны оставаться в силе», — сказал он. Глава МОК подчеркнул, что решение об участии атлетов в турнирах должны приниматься исключительно по спортивному принципу. Однако он призвал следовать рекомендациям о недопуске россиян на международные соревнования.