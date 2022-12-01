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22:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зампостпреда Белоруссии: ООН должна дать оценку действиям IPC

МИНСК, 1 дек — РИА Новости. ООН должна дать оценку действиям Международного паралимпийского комитета (IPC), приостановившего членство Паралимпийского комитета Белоруссии, заявил заместитель постоянного представителя Белоруссии при ООН Павел Евсеенко.

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Источник: Спорт РИА Новости

В марте IPC, руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета, отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпийских играх 2022 года. Паралимпиада прошла с 4 по 13 марта в Пекине. В ноябре IPC приостановил членство Паралимпийских комитетов Белоруссии и России в организации.

«Убеждены, что такие действия должны получить соответствующую оценку на международном уровне, в том числе со стороны руководства Организации Объединенных Наций. Но пока мировая общественность молчит — молчит спортивное сообщество в ответ на очевидное попрание Олимпийской хартии, молчат и правозащитные структуры в ответ на вопиющее нарушение прав людей с инвалидностью», — сказал белорусский дипломат во время дискуссии в рамках Генассамблеи ООН по теме спорта. Его слова приводит пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что сначала IPC «по политическим мотивам отстранил белорусских спортсменов с инвалидностью от участия в зимней Паралимпиаде в Пекине, а 16 ноября Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приостановила членство Беларуси в этой структуре».

«Это решение, принятое, к слову, меньшинством голосов, незаконно, необоснованно и политически ангажировано. Беларусь не нарушила ни единого пункта конституции Международного паралимпийского комитета», — подчеркнул Евсеенко.

Он обратил внимание, что «особенно циничным выглядит то, что параллельно с приостановлением членства Беларуси генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение о внесении поправок в конституцию организации, “вычищая” тем самым любые возможности участия в международном паралимпийском движении “неугодных” стран».

«Инициаторы таких решений идут на все ради того, чтобы наказать государства и их спортсменов в угоду чьих-то политических амбиций», — добавил дипломат.

Он отметил, что «политизация международного спортивного сотрудничества идет вразрез с принципами дружественных и цивилизованных межгосударственных отношений, идеалами и принципами спорта, духом и буквой Олимпийской хартии».

«То, что спорт — это большая политика, ни для кого не секрет. Для отдельных западных функционеров спорт уже давно стал одним из инструментов удовлетворения своих политических амбиций и достижения корыстных целей», — заявил Евсеенко.

Он заверил, что «Беларусь будет и впредь отстаивать гуманистические идеалы и принципы олимпизма».

«Наши олимпийцы и паралимпийцы, невзирая ни на что, будут и впредь своим личным примером вдохновлять и заставлять миллионы людей поверить в себя и в свои силы. Подтверждаем готовность Беларуси устанавливать партнерские отношения и развивать предметное и взаимовыгодное сотрудничество в области спорта со всеми заинтересованными в целях укрепления его позитивного вклада в устойчивое развитие и обеспечение прочного мира», — заключил дипломат.

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