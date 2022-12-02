Путин: Россия продолжит организовывать соревнования высокого уровня для своих атлетов

НОВО-ОГАРЕВО, 2 декабря. /ТАСС/. Россия будет расширять практику организации соревнований высокого уровня для своих атлетов, в том числе с партнерами из ШОС, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.

Глава государства напомнил о том, что ранее министерство спорта предложило серию различных соревнований высокого класса. «Мы и дальше будем этим заниматься, в том числе с нашими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, там уже этот вопрос поднимали, он встретил очень благожелательную реакцию, и мы будем двигаться по этому направлению», — сказал Путин.

Он также обратил внимание на то, что в России ранее были проведены летние и зимние соревнования. «Причем стараемся делать это таким образом, чтобы была и материальная мотивировка соответствующая, чтобы это было не только интересно, но еще и поддерживало бы наших спортсменов. Уверяю вас, мы будем эту работу расширять, здесь нет никаких сомнений», — заключил президент.

Путин отметил, что эта тема ему лично очень близка. «Я сам всю жизнь спортом занимаюсь, и знаю, насколько это важно», — пояснил он. «Будем обязательно работать по этому направлению, без всяких сомнений. У Минспорта есть соответствующие предложения на этот счет, как расширить эту работу, двигаться по этому пути», — указал президент.

Он обратил внимание, что спортивные достижения — непростое дело для любого человека, а для людей с ограниченными возможностями здоровья это «вдвойне, втройне сложно и тяжело», тем не менее они добиваются выдающихся результатов. В беседе с одним из участников встречи, который занимается следж-хоккеем, глава государства отметил, что «там уровень наших хоккеистов растет».