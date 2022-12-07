На Олимпийские игры в Париже смогут поехать единицы спортсменов из РФ

Данное решение аргументируется защитными мерами в отношении российских спортсменов и организаторов соревнований, которые вступили в силу 28 февраля 2022 года.

В связи с этим остро стоит вопрос квалификации к Олимпийским играм — 2024 в Париже. Из-за отстранения, наложенного МОКом, в Париж смогут поехать лишь единицы.

Когда закончится отстранение спортсменов из других видов спорта, не знает никто.

«Игры еще далеко, но для меня будет спекуляцией рассуждать на тему того, как быть с квалификациями. Ситуация меняется очень быстро, иногда за один день», — подчеркнул Адамс.

При этом процесс же получения лицензий на Игры-2024 в Париже либо уже начался, либо вот-вот начнется.

«Отборы в Париж уже идут во многих видах спорта. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы нашим спортсменам вернули право участвовать в квалификациях. Что будет дальше, никто не знает. Можно только гадать, но я этого делать не умею», — отметил «Известиям» олимпийский чемпион по фехтованию, шестикратный чемпион мира, бывший министр спорта РФ Павел Колобков.

В каждой международной федерации свои правила отбора на Олимпиады, и в некоторых видах спорта они основаны на результатах, которые можно показать буквально за пару месяцев до Игр.

Кроме того, у многих федераций есть специальное приглашение — обычно их отдают «экзотическим странам», но теоретически часть из них может уйти и россиянам. Однако такая возможность есть только у спортсменов, выступающих в индивидуальных видах спорта.