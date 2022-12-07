Поздняков будет единственным кандидатом на выборах президента Олимпийского комитета России
Выборы пройдут 20 декабря.
Выборы пройдут 20 декабря.
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков стал единственным кандидатом на пост главы организации. Об этом ТАСС в среду сообщил источник.
Выборы президента и руководящего состава ОКР пройдут 20 декабря.
«Поздняков — единственный кандидат, срок подачи заявок истек вчера. Кандидатуру действующего президента ОКР выдвинули 116 членов олимпийского комитета из 186, в том числе 35 общероссийских спортивных федераций», — сказал собеседник агентства.
Позднякову 49 лет, он возглавляет ОКР с 2018 года. С 2016 по 2022 год Поздняков возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования. За время спортивной карьеры он стал четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании на сабле и десятикратным чемпионом мира.