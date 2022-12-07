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12:48 (мск), источник: ТАСС

Поздняков будет единственным кандидатом на выборах президента Олимпийского комитета России

Выборы пройдут 20 декабря.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков стал единственным кандидатом на пост главы организации. Об этом ТАСС в среду сообщил источник.

Выборы президента и руководящего состава ОКР пройдут 20 декабря.

«Поздняков — единственный кандидат, срок подачи заявок истек вчера. Кандидатуру действующего президента ОКР выдвинули 116 членов олимпийского комитета из 186, в том числе 35 общероссийских спортивных федераций», — сказал собеседник агентства.

Позднякову 49 лет, он возглавляет ОКР с 2018 года. С 2016 по 2022 год Поздняков возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования. За время спортивной карьеры он стал четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании на сабле и десятикратным чемпионом мира.

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