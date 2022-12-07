Поздняков будет единственным кандидатом на выборах президента Олимпийского комитета России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков стал единственным кандидатом на пост главы организации. Об этом ТАСС в среду сообщил источник.

Позднякову 49 лет, он возглавляет ОКР с 2018 года. С 2016 по 2022 год Поздняков возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования. За время спортивной карьеры он стал четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании на сабле и десятикратным чемпионом мира.