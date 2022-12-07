Поздняков назвал два варианта возвращения России на турниры
Глава ОКР Поздняков назвал два варианта возвращения россиян на международные турниры.
Глава ОКР Поздняков назвал два варианта возвращения россиян на международные турниры.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Василий Богданов. Олимпийский комитет России (ОКР) на фоне санкций в отношении российского спорта рассматривает возможность участия спортсменов из России на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и полноценное возвращение на мировую арену не раньше 2026 года, заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
«Мы готовимся к тому, чтобы в любой момент включиться в спортивную борьбу. Рассматриваем два варианта — участие в Играх 2024 года и полноценное возвращение не раньше 2026 года. Готовимся к обоим вариантам», — сказал Поздняков во время заседания исполкома ОКР в среду.
В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России, другие федерации допустили спортсменов в нейтральном статусе.
В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры.
После получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет: российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. РУСАДА в течение двух лет (либо ранее по согласованию с WADA) должно выполнить ряд условий, включая проведение аудита, чтобы восстановить статус соответствия всемирному антидопинговому кодексу.