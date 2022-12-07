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11:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Поздняков назвал два варианта возвращения России на турниры

Глава ОКР Поздняков назвал два варианта возвращения россиян на международные турниры.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Василий Богданов. Олимпийский комитет России (ОКР) на фоне санкций в отношении российского спорта рассматривает возможность участия спортсменов из России на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и полноценное возвращение на мировую арену не раньше 2026 года, заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Мы готовимся к тому, чтобы в любой момент включиться в спортивную борьбу. Рассматриваем два варианта — участие в Играх 2024 года и полноценное возвращение не раньше 2026 года. Готовимся к обоим вариантам», — сказал Поздняков во время заседания исполкома ОКР в среду.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России, другие федерации допустили спортсменов в нейтральном статусе.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры.

После получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет: российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. РУСАДА в течение двух лет (либо ранее по согласованию с WADA) должно выполнить ряд условий, включая проведение аудита, чтобы восстановить статус соответствия всемирному антидопинговому кодексу.

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