Поздняков назвал два варианта возвращения России на турниры

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Василий Богданов. Олимпийский комитет России (ОКР) на фоне санкций в отношении российского спорта рассматривает возможность участия спортсменов из России на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и полноценное возвращение на мировую арену не раньше 2026 года, заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Мы готовимся к тому, чтобы в любой момент включиться в спортивную борьбу. Рассматриваем два варианта — участие в Играх 2024 года и полноценное возвращение не раньше 2026 года. Готовимся к обоим вариантам», — сказал Поздняков во время заседания исполкома ОКР в среду.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России, другие федерации допустили спортсменов в нейтральном статусе.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры.