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18:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава WADA заявил о разочаровании в санкциях CAS к России

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил о разочаровании в санкциях Спортивного арбитражного суда (CAS) против России. Его слова приводит издание Inside the Games.

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Источник: Reuters

«Я по‑прежнему очень разочарован тем, что CAS не одобрил все требования WADA. В частности, обескураживает то, что CAS сократил срок действия санкций с предложенных нами четырех лет до двух», — заявил он.

Банька добавил, что также сожалеет о смягчении условий допуска россиян до турниров в нейтральном статусе, в том числе об отсутствии обязательного допинг-тестирования спортсменов перед крупными турнирами.

Ранее стало известно о решении WADA продлить отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом, все санкции, наложенные на российский спорт, сохранятся.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира, а российских спортсменов лишить флага и гимна сроком на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил введение санкций сроком на два года.

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