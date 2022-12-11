Глава WADA заявил о разочаровании в санкциях CAS к России

«Я по‑прежнему очень разочарован тем, что CAS не одобрил все требования WADA. В частности, обескураживает то, что CAS сократил срок действия санкций с предложенных нами четырех лет до двух», — заявил он.

Банька добавил, что также сожалеет о смягчении условий допуска россиян до турниров в нейтральном статусе, в том числе об отсутствии обязательного допинг-тестирования спортсменов перед крупными турнирами.

Ранее стало известно о решении WADA продлить отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом, все санкции, наложенные на российский спорт, сохранятся.