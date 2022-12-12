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15:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американцы выступили за участие россиян на Олимпиаде без флага

Олимпийский комитет США (USOPC) выступает за участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявила глава USOPC Сюзанна Лайонс.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу в швейцарской Лозанне состоялся олимпийский саммит. В его итоговой декларации говорилось о всеобщей поддержке инициативы по пересмотру защитных мер, заключающихся в недопуске до соревнований российских и белорусских спортсменов. При этом было заявлено, что должны оставаться в силе санкции в отношении России и Белоруссии, которые подразумевают, в частности, выступление спортсменов без национальных флага и гимна и запрет на проведение соревнований.

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для (олимпийского) движения. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов. США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями», — цитирует Лайонс The Wall Street Journal.

С конца февраля США активно выступали за отстранение россиян от соревнований. «Тогда в качестве оперативных мер пришлось всех разделить. Да, тогда мы в полной мере поддерживали отстранение. Но на олимпийском саммите был поднят вопрос — осталась ли той же необходимость в защитных мерах? Хоть катализатор ситуации все еще присутствует, им, очевидно, является конфликт на Украине, вопрос безопасности спортсменов уже не стоит так остро», — сказала Лайонс.

При этом даже в случае допуска россиян остается угроза того, что некоторые страны по собственной инициативе запретят участвовать им в соревнованиях на своей территории. «Это серьезное нарушение Олимпийской хартии. Мы не хотим, чтобы отдельные страны по политическим мотивам решали, с кем они или их спортсмены должны или не должны взаимодействовать», — подчеркнула она.

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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