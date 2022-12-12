ВАДА не хочет возвращать флаг России. Что не так на этот раз?

Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька требует изменений в законодательстве России, но каких именно — не признается.

На этой неделе, 17 декабря, формально завершается двухлетний срок антидопинговых санкций против нашей страны. Из-за якобы имевших место проблем с базой данных московской лаборатории мы были лишены возможности выступать на крупнейших стартах под собственным флагом и не имели права проводить большие турниры. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), утвердившего данное наказание, не предполагало дополнительных мер. Однако очевидно, что в нынешней геополитической ситуации снятие бана с России станет имиджевым ударом по Всемирному антидопинговому агентству. Поэтому сейчас глава этой организации Витольд Банька лихорадочно ищет причины, почему «отбывшие свое» россияне не могут быть восстановлены в правах немедленно и бесповоротно.

Накануне Банька дал интервью порталу Inside the Games, в котором заявил, что Российское антидопинговое агентство не будет восстановлено автоматически. «После истечения двухлетнего периода, определенного CAS, руководство ВАДА инициирует всестороннюю проверку, чтобы тщательно оценить, выполнило ли РУСАДА все условия восстановления, изложенные в решении суда», — заявил главный борец с мировым допингом. И, что самое удивительное, одной из главных претензий ВАДА к нашей стране, по словам Баньки, является несоответствие законодательства России Всемирному антидопинговому кодексу, обнаруженное во время аудита прошлой осенью.

Если кто забыл суть нашей саги с ВАДА, которая продолжается уже семь лет, то спешу напомнить: до осени 2018 года существовала дорожная карта по восстановлению России. В ней прописывалось множество требований, в том числе к нашему законодательству. Почти все они были выполнены — за исключением абстрактных пунктов вроде «формирования антидопинговой культуры». Оставались две точки разногласий — передача базы московской лаборатории и признание нами доклада Макларена. Был найден компромисс: мы передаем базу, а агентство снимает требование по докладу, после чего нас восстанавливают без дополнительных условий.

Потом случилась неприятная история с базой: в ВАДА сочли, что мы передали им ненастоящий, отредактированный вариант. Именно за это Россия и получила «два года без флага». Наказание мы отбыли сполна, проведя без национальных символов две Олимпиады и множество чемпионатов мира. Дорожная карта, таким образом, выполнена. Так почему же к нам теперь предъявляются новые требования? Банька говорит, что по «русскому вопросу» должен снова собраться комитет по соответствию, а потом — еще и исполком ВАДА. Только после этого нас теоретически могут восстановить — хотя не восстановят почти гарантированно. И это после семи лет диких претензий на фоне стабильных российских выплат в бюджет этой прекрасной организации.

Чего тебе надобно, старче?

Прикопаться, как известно, можно и к столбу. И, собственно, не было никаких сомнений, что после истечения нынешнего срока наказаний ВАДА придумает что-нибудь еще. Но вопросы к законам России на фоне того, что в мире есть десятки стран во главе с США, чье законодательство сильнее противоречит кодексу ВАДА, чем наше, — это уже за гранью добра и зла. Да и в целом борцы с допингом за прошедшие семь лет могли бы понять, что санкции — это тупик. Разумеется, если не использовать их как инструмент для политического давления.

Решение CAS двухлетней давности, к сожалению, действительно оставило возможности для придирок. В частности, в нем содержится требование к России «провести расследование случаев изменения или удаления данных московской лаборатории», а также «оказывать помощь в расследовании возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами, чьи пробы находились в базе данных лаборатории». Если по последнему пункту мы еще можем предъявить дисквалификации по материалам базы, то манипуляции с электронными данными у нас официально не признаны, и материалы расследования точно не удовлетворят ВАДА.

Кроме того, есть еще один потенциально конфликтный момент. Некоторые чиновники Всемирного антидопингового агентства уверены, что Россия все равно должна предоставить им неотредактированный вариант базы. А коль скоро мы это самое редактирование не признаем, получается замкнутый круг. В общем, вердикт комиссии по соответствию может оказаться неблагоприятным и без вопросов к законодательству России. И тогда исполком ВАДА продлит нашу дисквалификацию, которая с небольшим перерывом продолжается с 2015 года. Разумеется, в нынешних условиях отстранения наших спортсменов по линии МОК все это не имеет особого значения. Однако вечные претензии Всемирного антидопингового агентства к России уже просто смешны.

Семь лет — это один из самых затяжных конфликтов в истории спорта. И чем дольше он продолжается, тем меньше иллюзий в отношении того, что в ВАДА действительно хотят победы чистого спорта в мировом масштабе в целом и в России в частности. Все это уже превратилось в сказку о золотой рыбке, в которой у наших партнеров всегда находится ответ на вопрос: «Чего тебе надобно, старче?» И очевидно, что «надобно» любыми средствами не допустить снятия антидопинговых претензий к России. Сейчас Банька уже козыряет «делом Валиевой», хотя никаких решений суда по нему нет, ранее были другие «важнейшие причины». И так без конца.