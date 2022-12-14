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19:01 (мск), источник: Sport24

Ричард Макларен: Не понимаю, почему МОК отстранил всех российских спортсменов

Канадский юрист Ричард Макларен прокомментировал рекомендацию МОК об отстранении российских спортсменов от соревнований из-за событий на Украине.

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Источник: РИА "Новости"

Макларен является автором нашумевшего доклада о допинговых махинациях России на Олимпиаде-2014.

— МОК занимал разные позиции по этому вопросу. После моего доклада по России они не были готовы отстранить всех спортсменов, как это сделали в легкой атлетике. После начала специальной военной операции, их подход изменился и они полностью отстранили российских и белорусских спортсменов. Я не понимаю, почему они изменили свое отношение, четко они это не объяснили.

Я не хотел бы что‑то еще говорить об этой теме, потому что мои слова вряд ли на что‑то повлияют. Предпочитаю делать что‑то полезное, а не просто говорить.

— Как проходит рассмотрение дела российской фигуристки Камилы Валиевой?

— Это дело CAS, и они пока не вынесли вердикт. Не думаю, что кто‑то должен что‑то говорить до этого момента, — заявил Макларен в интервью «Матч ТВ».

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