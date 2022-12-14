Ричард Макларен: Не понимаю, почему МОК отстранил всех российских спортсменов

— МОК занимал разные позиции по этому вопросу. После моего доклада по России они не были готовы отстранить всех спортсменов, как это сделали в легкой атлетике. После начала специальной военной операции, их подход изменился и они полностью отстранили российских и белорусских спортсменов. Я не понимаю, почему они изменили свое отношение, четко они это не объяснили.