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20:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом потребовал полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

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Источник: Reuters

По данным источника, Бах разъяснил Зеленскому закрепленную в Олимпийской хартии объединяющую миссию МОК и Олимпийских игр, а также поблагодарил его и правительство Украины за одобрение резолюции, принятой 1 декабря 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН, которая поддерживает объединяющий и примирительный характер спортивных мероприятий, их вклад в дело мира, политический нейтралитет олимпийского движения и автономию спортивных организаций.

Также Бах отметил, что санкции МОК против России и Белоруссии были еще раз подтверждены на заседании исполнительного комитета организации 9 декабря.

Пресс-служба МОК сообщает, что Зеленский также попросил у МОК немедленной помощи в реконструкции спортивных объектов в стране. Бах ответил, что организация рассмотрит возможность продвижения этого уже предусмотренного взаимодействия, как обсуждалось с Зеленским во время их встречи в Киеве в июле этого года.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях под своей эгидой.

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