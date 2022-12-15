Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества

По данным источника, Бах разъяснил Зеленскому закрепленную в Олимпийской хартии объединяющую миссию МОК и Олимпийских игр, а также поблагодарил его и правительство Украины за одобрение резолюции, принятой 1 декабря 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН, которая поддерживает объединяющий и примирительный характер спортивных мероприятий, их вклад в дело мира, политический нейтралитет олимпийского движения и автономию спортивных организаций.

Также Бах отметил, что санкции МОК против России и Белоруссии были еще раз подтверждены на заседании исполнительного комитета организации 9 декабря.

Пресс-служба МОК сообщает, что Зеленский также попросил у МОК немедленной помощи в реконструкции спортивных объектов в стране. Бах ответил, что организация рассмотрит возможность продвижения этого уже предусмотренного взаимодействия, как обсуждалось с Зеленским во время их встречи в Киеве в июле этого года.