Лукашенко ответил на просьбу повысить зарплату спортсменам

Лукашенко заявил, что министерство спорта не должно публично озвучивать подобные просьбы. «Потому что люди не только вам, и мне голову снимут. Они спросят: “Ты за что им деньги платишь?!” Они же пешком ходят на площадке в футболе, в хоккее. Они не только пешком ходят — они хромают там», — ответил он.