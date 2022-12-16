WADA: «Срок действия санкций CAS в отношении российского спорта истекает 17 декабря. В правилах нет ничего, что позволяло бы продлевать последствия»

В декабре 2019 года WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Изначально санкции были введены на четыре года, но Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года сократил срок до двух лет.

Решение CAS означает, что российские спортсмены не могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом, а также рекомендацию не проводить международные соревнования в стране.

«Решение CAS ясно и не требует пояснений. Срок действия санкций CAS истекает автоматически 17 декабря. В правилах нет ничего, что позволяло бы WADA продлевать эти последствия после этой даты. Мы по‑прежнему разочарованы, что CAS не одобрил предложенный нами набор санкций, которые предусматривали отстранение на четыре года. Все знали, что этот день наступит. Для нас это происходит слишком рано, но CAS принял свое решение, и, как и все другие заинтересованные стороны, мы должны его соблюдать», — ответили в WADA на запрос «Матч ТВ».

WADA отметило, что вопрос восстановления статуса РУСАДА — «отдельный процесс, который не заканчивается 17 декабря».