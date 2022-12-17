Российский спорт опять на перепутье. Завершился срок действия двухлетних санкций CAS

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Срок действия двухлетних санкций, наложенных на российский спорт Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце 2020 года после рассмотрения иска Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), истек 16 декабря.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Президент WADA Витольд Банька, выступая на ноябрьском совете учредителей агентства, заявил, что РУСАДА не получит статус соответствия к середине декабря, так как у независимых аудиторов в сентябре возникли замечания к деятельности российского агентства. В первую очередь речь идет о том, что в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» до сих пор не внесены изменения, соответствующие новому антидопинговому кодексу WADA.

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что возглавляемая ей организация может отвечать только за себя и внесение законодательных поправок не входит в круг ее полномочий. Она также считает, что процесс восстановления статуса соответствия РУСАДА может затянуться даже до 2024 года.

Согласно кодексу WADA, в случае отсутствия у национального антидопингового агентства статуса соответствия спортсмены и спортивные федерации этой страны должны быть подвергнуты определенным санкциям. Следовательно, российскому спорту из-за проблем РУСАДА с возвращением статуса грозит получение тех же санкций, под которыми он жил с декабря 2020 года. Автоматическое продление санкций в отношении российского спорта невозможно, поэтому WADA в случае, если РУСАДА не исправит в короткий срок замечания аудиторов, вынуждено будет опять подать иск к Российскому антидопинговому агентству в Спортивный арбитражный суд. И только CAS сможет снова наложить санкции.

Вопрос повторного наложения санкций на российский спорт из-за отсутствия у РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу значительно теряет свою остроту из-за того, что большинство отечественных атлетов с начала марта лишены возможности выступать на зарубежных соревнованиях из-за обострения ситуации на Украине.

Какие санкции наложил CAS на российский спорт в декабре 2020 года

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. России было запрещено в течение двух лет проводить на своей территории чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпийские игры.

Высокопоставленные государственные служащие РФ до 16 декабря 2022 года были лишены права входить в руководство как международных спортивных объединений и федераций, являющихся подписантами кодекса WADA, так и национальных и континентальных организаций, имеющих членство в международных ассоциациях.

Российским чиновникам до 16 декабря 2022 года также было отказано в посещении Олимпийских игр и чемпионатов мира, однако они могли это сделать в случае получения приглашения от президента или премьер-министра страны, в которой проходил турнир. Также российские чиновники могли приехать на указанные турниры, если являлись членами Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета или участниками соревнований. Запрет не распространялся на руководство Олимпийского комитета России (ОКР).