Российским спортсменам наконец-то вернули флаг! Но показывать его всё равно нельзя

Как же быстро меняется мир в наше время. 10 лет тому назад российский спорт предвкушал домашнюю Олимпиаду в Сочи, и никто даже подумать не мог, что наших атлетов могут заставить выступать без флага, без гимна, а потом и вообще изолировать.

В 2012-м покрутили бы пальцем у виска, а сейчас — привычная реальность.

Реальность в том, что 17 декабря 2022 года должно было стать праздником для нашего спорта. Ведь именно в этот день закончился двухлетний период санкций, наложенный на нас Спортивным арбитражным судом в начале зимы 2020-го. То решение было итогом грандиозного разбирательства с допингом в российском спорте. Где была реальная борьба, а где — чистая политика, уже и не разобраться толком. Но главное — нас тогда лишили гимна и флага на два года.

Решение тогда воспринималось как катастрофическое. Но наши спортсмены научились с ним жить. Тем более что флаг остался на всех турнирах, кроме чемпионатов мира. Да и по другим аспектам наказания были лазейки.

Например, Россию должны были лишить права проводить чемпионаты мира в любых видах спорта, но федерации переносить турниры не хотели. В Москве прошёл ЧМ по пляжному футболу, шла подготовка к волейбольному ЧМ.

Кстати, о флаге и гимне. Помните, в 2020-м даже шутили, что если сборная России по футболу пройдёт в финал чемпионата мира по футболу, то в последнем матче как раз сможет играть под своим триколором.

Но Россия до футбольного ЧМ не добралась. Из-за новых санкций.

С весны 2022 года из-за политической обстановки Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных соревнований во всех видах спорта. И почти везде нас действительно забанили. С флагом, без флага — уже вообще неважно.

Подавляющее большинство российских спортсменов уже больше полугода не выступают на международных соревнованиях по рекомендации МОК. Поэтому день, который должен был стать праздником, не имеет никакого значения.

Да, официально нашим спортсменам вернули флаг и гимн. Но выступать с национальными символами они просто не могут из-за изоляции. И смешно, и грустно, что даже в тех видах спорта, где российские спортсмены по-прежнему участвуют в международных соревнованиях, триколор им использовать запрещено. Теннисисты или шахматисты — извольте под нейтральный флаг, потому что действуют новые санкции, уже не по отношению к российскому спорту, а по отношению к России как к стране. А это гораздо серьёзнее.

Если вердикт CAS имел срок действия и в России понимали, что после Игр в Токио и Пекине всё вернётся на круги своя, то санкции, которые действуют сейчас, бессрочны. Их могут отменить завтра, а могут — через 10 лет.

А вообще, всё ещё интереснее. Глава американского олимпийского комитета уже закинула пробный камень: предложила восстановить российских спортсменов, дать им возможность выступать, но без флага и гимна.

Почему? А просто так. Потому что Россия плохая и должна быть наказана. Пойдём ли мы на этот шаг? Есть ощущение, что да. Флаг-то нашим спортсменам вернули. Но показывать его по-прежнему нельзя. Будет ли когда-то можно? На этот вопрос ни у кого нет ответа.